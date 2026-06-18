No aseguran candidatura licencias a legisladores morenistas: Sheinbaum

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    No aseguran candidatura licencias a legisladores morenistas: Sheinbaum
    Morena, PVEM y PT abrirán el periodo de registros el 22 de junio y se extenderá hasta el 27. CUARTOSCURO

La Presidenta dijo que el partido debe revisar perfiles, antecedentes y el cumplimiento de requisitos antes de definir a aspirantes

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las licencias solicitadas por legisladores de Morena para participar en el proceso interno rumbo a las elecciones de 2027 no garantizan una candidatura ni significan que ya hayan sido elegidos para representar a sus estados.

La Mandataria sostuvo que el partido aún deberá revisar perfiles, antecedentes y el cumplimiento de diversos requisitos antes de definir a quienes competirán por las 17 gubernaturas que estarán en juego el próximo año.

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“No quiere decir que ya vayan a ser quienes van a representar a su estado o a su municipio. Pidieron licencia y Morena tiene una serie de requisitos que deben cumplirse, o sea, no es que ya los hayan elegido”, afirmó.

Ayer, senadores y diputados federales solicitaron licencia para participar en el proceso de selección de coordinadores estatales de la Cuarta Transformación, figura que posteriormente se convertirá en las candidaturas para los comicios de 2027.

Entre los aspirantes figuran legisladores de Guerrero, Michoacán, Sonora, Baja California, Nuevo León, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala, Zacatecas y Sinaloa, entre otras entidades que renovarán gubernatura.

Del 22 al 27 de junio, Morena, PVEM y PT abrirán el registro de aspirantes.

En una segunda etapa, una mesa de negociación de la coalición depurará las listas para seleccionar hasta seis perfiles por entidad que serán sometidos a encuestas.

La competencia incluye perfiles impulsados por gobernadores, familiares de funcionarios y políticos cuestionados por su desempeño o por investigaciones abiertas.

Entre ellos se encuentra el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado; la senadora Ruth González, esposa del Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; así como diversos aspirantes respaldados por mandatarios estatales de Morena.

También participan figuras sujetas a controversias públicas, como el senador Raúl Morón, mencionado en investigaciones relacionadas con el homicidio del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el Alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, investigado por la Fiscalía General de la República tras una denuncia por presunto lavado de dinero y posibles nexos con el crimen organizado.

Este jueves, Sheinbaum insistió en que las definiciones corresponden exclusivamente los partidos políticos y recordó que Morena deberá valorar los antecedentes de quienes busquen una candidatura.

Ayer, la Presidenta había señalado previamente que las postulaciones deben revisarse con base en “cuáles son los antecedentes y bajo qué condiciones” participan los aspirantes, además de las reglas establecidas en la convocatoria interna.

La dirigencia nacional acordó que quienes busquen competir por una gubernatura se separen de sus cargos para participar en igualdad de condiciones en los procesos de selección partidista.

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