Retrocede México cinco lugares en Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa

México
/ 10 marzo 2026
    Con 34.9 puntos, México tuvo la calificación más baja desde 2020, cuando se empezó a elaborar el índice. CUARTOSCURO

Con el 2025 como uno de los ‘peores años’, la SIP alertó un deterioro en el ejercicio del periodismo en el continente americano

El ejercicio del periodismo y la libertad de expresión registraron un deterioro dramático, al caer a su nivel más bajo (47.10 puntos) desde que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) empezó a realizar el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa. México cayó cinco posiciones en el ranking.

La SIP presentó la sexta edición del Índice Chapultepec, en el que se analizan las condiciones de libertad de prensa de 23 países del continente americano, con un periodo de medición del 2 de noviembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025.

El informe arroja que 2025 fue uno de los “peores años” para el periodismo en la región debido a los homicidios, detenciones arbitrarias, exilios e impunidad en México, Honduras, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba y Venezuela.

“Las libertades de prensa y expresión en el continente no han sido favorecidas por ninguno de los polos de radicalización política que caracteriza a la región en los últimos años”, detalló.

Señala que “los presidencialismos autoritarios han marcado la pauta en las naciones peor evaluadas”.

La SIP advierte en el informe que, en muchos de los países evaluados, se atribuyen a los poderes ejecutivos las condiciones adversas para la libertad de expresión y de prensa, a través del uso de instituciones del Estado para criminalizar al periodismo independiente, así como el lenguaje de estigmatización contra la prensa, junto con presiones o agresiones de grupos de choque.

LOS MEJORES... Y LOS PEORES

El documento arroja que las mejores condiciones para la libertad de expresión y el periodismo independencia en el continente americano es República Dominicana, único país con más de 80 puntos sobre 100 en el índice. Le siguieron Chile, Canadá, Brasil, Uruguay y Jamaica, que fueron ubicados en la categoría de baja restricción.

En contraparte, Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador fueron incluidos en el margen de alta restricción. En tanto, Nicaragua y Venezuela fueron catalogados como países “sin libertad de expresión”.

Estados Unidos registró un retroceso, tras pasar de la cuarta a la onceava posición del ranking y bajó de categoría de “baja restricción” a “en restricción”.

El informe anticipa que 2026 se perfila como un año de transformaciones políticas en la región, principalmente en países que recientemente tuvieron elecciones, como son los casos de Chile y Honduras. Asimismo, citan el caso de Venezuela a raíz de la captura de su presidente Nicolás Maduro.

La organización también prevé incertidumbre en materia de derechos civiles de varios países y de la capacidad de la prensa para promover cambios que garanticen su sostenibilidad, especialmente en contextos de crisis económica, como la que vive Bolivia.

Además, el organismo regional advierte sobre incertidumbre en torno al clima de derechos civiles en varios países y sobre la capacidad de la prensa para impulsar cambios que garanticen su sostenibilidad, especialmente en contextos de crisis económica como el que atraviesa Bolivia.

¿CÓMO LE FUE A MÉXICO?

México fue calificado en el Índice Chapultepec con 34.9 puntos sobre 100 (la más baja desde que se empezó a elaborar el informe), lo que representa una caída frente a los 43.50 puntos en el estudio de un año antes (2024). Con ello, se ubicó en el lugar 18, cinco lugares por debajo del año previo.

El informe detalla que en México se mantiene la inefectividad de los mecanismos de protección para periodistas, que se considera una de las más peligrosas del mundo para el oficio de informar, tras registrar en el periodo medido nueve homicidios perpetrados por el crimen organizado.

“El entorno Ejecutivo fue el más señalado como partícipe en situaciones adversas a la libertad de expresión, aunque seguido muy de cerca por el Legislativo, ambos con influencias consideradas Moderadas. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó contraria a acciones de censura, su gestión ha reforzado controles sobre el acceso de los medios a la información pública y hacia el sector de las telecomunicaciones”, detalla el índice.

A la par, señala que gobernadores, alcaldes y otros funcionarios han recurrido a demandas civiles para acallar críticas en su contra.

“Uno de los nuevos argumentos contra comunicadores es la supuesta comisión de violencia de género; ejemplo emblemático fue la denuncia de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, contra el periodista Jorge Luis González Valdez. Por el caso, un juez ordenó el cierre del medio Tribuna por dos años, y la prohibición del ejercicio a González Valdez por el mismo lapso”, concluye el informe sobre la situación en México.

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

