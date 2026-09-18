Ricardo Trevilla explica conflicto entre civiles y militares en Guerrero: teniente coronel fue herido con machete

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó sobre dos incidentes registrados el jueves en los municipios de Quechultenango y Mochitlán, Guerrero, donde pobladores impidieron el paso y rodearon a elementos de seguridad durante un operativo interinstitucional. El despliegue dejó un teniente coronel herido en una mano tras recibir un machetazo, además de un sargento y un soldado con golpes. Del lado civil, el secretario reportó a dos personas con lesiones leves.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Trevilla Trejo explicó que el primer incidente comenzó alrededor de las 10:00 horas en Quechultenango, cuando una Base de Operaciones Interinstitucionales integrada por corporaciones federales y estatales realizaba patrullajes en la zona. De acuerdo con el titular de Defensa, un grupo de aproximadamente 60 personas, sin armas de fuego pero con piedras, machetes y palos, bloqueó el acceso de los elementos hacia una instalación militar. Otros 80 pobladores rodearon al personal que permanecía dentro de la base.

DEFENSA RECHAZA QUE SE TRATÓ DE UNA RETENCIÓN; POBLADORES EVITABAN EL INGRESO A LA POBLACIÓN Trevilla Trejo señaló que, desde la perspectiva de la Secretaría de la Defensa Nacional, los hechos no correspondieron propiamente a una retención, sino a un impedimento para ingresar a la población y a un cerco alrededor de las instalaciones donde se encontraba el personal de seguridad. Posteriormente, otra Base de Operaciones Interinstitucionales ubicada en Mochitlán se movilizó hacia Quechultenango para reforzar a los elementos. Durante el trayecto, un grupo mayor de pobladores rodeó a los integrantes de las fuerzas de seguridad. Fue durante este segundo incidente cuando un teniente coronel recibió un machetazo en una mano. El secretario informó que el comandante se encontraba fuera de peligro. También indicó que un sargento y un soldado fueron golpeados, aunque sus lesiones no fueron consideradas graves. Del lado de los civiles, Trevilla Trejo reportó dos personas con heridas leves. El secretario señaló que el incidente concluyó alrededor de las 11:00 horas, aproximadamente una hora después de que comenzaron los primeros hechos. También aseguró que los elementos actuaron bajo los principios establecidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto a los derechos humanos.

BLOQUEOS Y AGRESIONES SE REGISTRARON EN DOS MUNICIPIOS Durante la jornada del jueves también se reportaron bloqueos y agresiones en distintos puntos de Mochitlán y Quechultenango. Imágenes difundidas durante la tarde mostraron camiones de carga atravesados sobre la carretera que comunica a ambos municipios, lo que interrumpió la circulación. También se reportó el incendio de al menos una patrulla en Mochitlán. Hasta el momento señalado no se había informado públicamente cuántas unidades oficiales resultaron dañadas. En videos difundidos en redes sociales se observaron personas con el rostro cubierto que confrontaban a elementos de seguridad y arrojaban objetos contra vehículos oficiales. En Quechultenango, pobladores también habrían utilizado piedras y palos contra los agentes, quienes se resguardaron dentro del gimnasio municipal. Posteriormente, un convoy integrado por alrededor de 500 elementos ingresó a Quechultenango.

REPORTAN LIBERACIÓN DE 29 ELEMENTOS De acuerdo con los reportes sobre el operativo, el convoy permitió que 29 integrantes del Ejército y de la Guardia Nacional salieran de la zona donde se encontraban rodeados por pobladores. Esta versión contrasta con la explicación ofrecida por el secretario de la Defensa, quien describió los hechos como un cerco a las bases de operaciones y un impedimento para el acceso de las fuerzas de seguridad. También circularon versiones sobre el presunto uso de explosivos durante los disturbios. Hasta el cierre de la información no se habían dado a conocer detalles oficiales sobre los posibles artefactos ni se había confirmado que alguna persona resultara herida por su utilización.

AUTORIDADES INVESTIGAN POSIBLES VÍNCULOS CON GRUPOS SELECTIVOS Fuentes de seguridad señalaron que el despliegue estaría relacionado con acciones dirigidas contra las policías municipales de Mochitlán y Quechultenango, corporaciones que, según esas fuentes, estarían presuntamente vinculadas con grupos delictivos.

Autoridades del Gobierno de Guerrero también señalaron que las movilizaciones buscarían impedir el ingreso de las fuerzas armadas a zonas donde existe presencia e influencia de Los Ardillos, grupo delictivo señalado por operar en distintas localidades de la región Centro. De acuerdo con esa versión, algunas personas vestidas de civil que participaron en las acciones violentas estarían vinculadas con intereses de dicha organización. Estos señalamientos forman parte de las versiones difundidas sobre el operativo y deberán ser sustentados mediante las investigaciones correspondientes. Hasta el cierre de la información no se había reportado el saldo definitivo del despliegue, incluido el número total de detenidos, personas lesionadas o vehículos oficiales afectados. Quechultenango y Mochitlán forman parte de la región Centro de Guerrero y son municipios colindantes.

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