Amenazan ‘Los Rusos’ a Harfuch con lonas en Acapulco; exigen liberar a ‘El Amarillo’, líder del grupo criminal

CHILPANCINGO, GRO.- En distintos puntos de Acapulco y Coyuca de Benítez fueron halladas lonas con amenazas contra las fuerzas federales y estatales, así como exigencias para liberar a Goven Ulises “N”, alias “El Amarillo”, líder del grupo criminal “Los Rusos”, detenido en Puebla el pasado 3 de septiembre. De acuerdo con los reportes, las lonas, acompañadas de ponchallantas, fueron localizadas y posteriormente retiradas por agentes de la Policía Estatal en la comunidad de La Sabana, en Acapulco, y en Bajos del Ejido, municipio de Coyuca de Benítez.

En los mensajes se amenaza al Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como a elementos de la Marina, el Ejército y la Policía Estatal.

AMENAZAN CON ATACAR PATRULLAS DE CORPORACIONES DE SEGURIDAD El grupo criminal que colocó las mantas en puentes advierte que serán atacadas las patrullas de las corporaciones de seguridad que ingresen a las localidades de Tres Palos, Zona Diamante, El 22 y Puerto Marqués, en Acapulco. La amenaza también alcanza a las patrullas que realicen recorridos en la comunidad de Bajos del Ejido, en el municipio de Coyuca de Benítez.

En una de las lonas, el grupo criminal se atribuye el asesinato del agente de la Guardia Nacional (GN) Eduardo Bustos Pérez, ocurrido el pasado sábado 5 de septiembre en la localidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero. El cadáver del agente de la GN fue hallado junto con los cuerpos de otras tres personas asesinadas. Tras el hallazgo del cuerpo de Bustos Pérez, en redes sociales se divulgó un video en el que el agente denuncia que compañeros suyos de la GN y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) reciben sobornos del grupo criminal “Los Ardillos”.

DESPLIEGAN A FUERZAS FEDERALES EN DIVERSAS COMUNIDADES Luego del asesinato de Bustos Pérez, fueron desplegadas fuerzas federales en comunidades de los municipios de Juan R. Escudero y Acapulco, donde fueron detenidos 16 presuntos integrantes del grupo criminal “Los Ardillos”.

Entre los detenidos, señala la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado, se encuentra uno de los principales financiadores del grupo criminal.