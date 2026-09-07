Asesinan a elemento de la Guardia Nacional en Guerrero

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    Asesinan a elemento de la Guardia Nacional en Guerrero
    Video difundido en redes sociales del agente Eduardo Bustos, hallado muerto en Guerrero el pasado 5 de septiembre VANGUARDIA

El agente Eduardo Bustos fue hallado sin vida tras difundirse un video de su interrogatorio por el crimen organizado

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el hallazgo sin vida del agente de la Guardia Nacional, Eduardo Bustos, en el estado de Guerrero. El oficial había sido privado de su libertad mientras se encontraba de descanso en su entidad natal.

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Antes de su localización, el agente federal apareció en un video difundido en redes sociales donde presuntos integrantes del crimen organizado lo interrogaban.

El cuerpo del oficial fue hallado el pasado 5 de septiembre en la localidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero, junto a tres personas más y un narco mensaje.

Las autoridades informaron que estos actos violentos responden a las recientes operaciones contra los grupos criminales en la región. Como respuesta, la Secretaría de la Defensa desplegó 284 elementos militares, dos aeronaves y 36 vehículos para reforzar la seguridad, y anunció la llegada de más tropas en los próximos días.

Finalmente la institución envió sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del agente.

$!Condolencias a los familiares por parte de Defensa
Condolencias a los familiares por parte de Defensa CUARTOSCURO

¿QUÉ MUESTRA EL VIDEO?

En el video el agente de la Guardia Nacional expone acusaciones directas de corrupción e infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad.

Señala a su superior inmediato y aun funcionario de la Fiscalía General del Estado de Guerrero asegurando que ambos reciben ordenes directas y financiamiento de los grupos criminales.

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Explica que las órdenes operativas en la zona eran usadas para debilitar a grupos rivales para permitir que quien maneja a los federales tome el control del territorio.

Sostiene que la red no solo coordina operativos, sino que encubre u opera delitos como secuestros y homicidios.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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