Asesinan a elemento de la Guardia Nacional en Guerrero

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el hallazgo sin vida del agente de la Guardia Nacional, Eduardo Bustos, en el estado de Guerrero . El oficial había sido privado de su libertad mientras se encontraba de descanso en su entidad natal.

Antes de su localización, el agente federal apareció en un video difundido en redes sociales donde presuntos integrantes del crimen organizado lo interrogaban.

El cuerpo del oficial fue hallado el pasado 5 de septiembre en la localidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero, junto a tres personas más y un narco mensaje.

Las autoridades informaron que estos actos violentos responden a las recientes operaciones contra los grupos criminales en la región. Como respuesta, la Secretaría de la Defensa desplegó 284 elementos militares, dos aeronaves y 36 vehículos para reforzar la seguridad, y anunció la llegada de más tropas en los próximos días.

Finalmente la institución envió sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del agente.