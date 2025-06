Sacerdote vaticina temblor de este 16 de junio en Montemorelos, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- A dos días de que monseñor Rodolfo Villarreal vaticinó un temblor en Nuevo León y el pronóstico se cumplió este 16 de junio, con un movimiento telúrico de 3.6 grados a 18 kilómetros al noreste de Montemorelos.

“Nosotros debemos saber que no estamos exentos de problemas de tsunamis, ni de problemas de volcanes, ni de problemas de temblores, incluso va a volver a temblar aquí en Monterrey y no debemos de tener miedo, debemos de estar unidos a Dios”, predice en el video que publicó en sus redes sociales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó este lunes un movimiento telúrico a las 07:36 horas de este lunes, a 18 kilómetros al noreste de Montemorelos y una profundidad de 5 kilómetros.

Esta no es la primera ocasión que el religioso católico pronostica un temblor ya lo había hecho unos días antes del que se sintió en varios municipios de Nuevo León, el pasado 11 de mayo.

“Va a haber un temblor en Monterrey, pero no se asusten, si rezan el rosario, no se asusten, si no lo rezan pues quién sabe”, dijo en su oportunidad a sus feligreses durante una misa dominicial.