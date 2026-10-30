Saldo de dos sujetos abatidos deja enfrentamiento armado en Vallecillo, Nuevo León
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Elementos de Fuerza Civil se enfrentaron con hombres armados en el municipio de Vallecillo, Nuevo León este viernes
MONTERREY, NL.- Un enfrentamiento armado entre presuntos miembros del crimen organizado y policías de Fuerza Civil dejó un saldo de dos civiles armados abatidos en Vallecillo, Nuevo León.
Los hechos se registraron este viernes en el referido ayuntamiento donde se mantiene activo el Operativo Muralla.
Se informó que labores de inteligencia permitieron la localización de hombres armados que dispararon contra los uniformados con un saldo preliminar de dos personas abatidas y el aseguramiento de dos armas largas y municiones, así como un vehículo.
De parte de los elementos de Fuerza Civil no se reportaron heridos ni fallecidos.