Saldo de dos sujetos abatidos deja enfrentamiento armado en Vallecillo, Nuevo León

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    Saldo de dos sujetos abatidos deja enfrentamiento armado en Vallecillo, Nuevo León
    Un enfrentamiento armado entre presuntos miembros del crimen organizado y policías de Fuerza Civil dejó un saldo de dos civiles armados abatidos en Vallecillo, Nuevo León. ARCHIVO VANGUARDIA

Elementos de Fuerza Civil se enfrentaron con hombres armados en el municipio de Vallecillo, Nuevo León este viernes

MONTERREY, NL.- Un enfrentamiento armado entre presuntos miembros del crimen organizado y policías de Fuerza Civil dejó un saldo de dos civiles armados abatidos en Vallecillo, Nuevo León.

Los hechos se registraron este viernes en el referido ayuntamiento donde se mantiene activo el Operativo Muralla.

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Se informó que labores de inteligencia permitieron la localización de hombres armados que dispararon contra los uniformados con un saldo preliminar de dos personas abatidas y el aseguramiento de dos armas largas y municiones, así como un vehículo.

De parte de los elementos de Fuerza Civil no se reportaron heridos ni fallecidos.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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