Caen en operativo de Fuerza Civil en Linares, Nuevo León, dos generadores de violencia

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/
    Caen en operativo de Fuerza Civil en Linares, Nuevo León, dos generadores de violencia
    Fuerza Civil y policías municipales capturaron a dos hombres de 27 y 40 años; les aseguraron armas largas, cartuchos, básculas, celulares y efectivo Fotos: cortesía

Los hombres fueron detenidos en posesión de armas y drogas en el ayuntamiento de Linares, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un operativo ejecutado por elementos de Fuerza Civil en Linares permitió la detención de dos presuntos generadores de violencia en posesión de armas y drogas, en Nuevo León.

Elementos de la División de Inteligencia e Investigación de la corporación estatal con apoyo de la policía municipal lograron la captura de los sospechosos presuntamente vinculados con grupos de la delincuencia organizada.

Hallan a hombre sin vida en La Alameda de Monterrey; indagan crimen con arma blanca

OFICIALES LOCALIZARON CAMIONETA DONDE VIAJABAN PERSONAS CON ARMAS LARGA

La intervención se registró en la colonia Jardines de Linares, donde los efectivos detectaron una camioneta GMC Envoy color guindo cuyos ocupantes portaban armas largas.

Tras advertir la presencia policial, los hombres descendieron de la unidad y trataron de huir, pero fueron interceptados y detenidos.

$!Caen en operativo de Fuerza Civil en Linares, Nuevo León, dos generadores de violencia

Los sujetos se identificaron como José Andrés “N”, de 27 años, y Alejandro “N”, de 40 años.

“Considerados objetivos de interés y presuntos generadores de violencia, bajo investigación por su posible vinculación con estructuras de la delincuencia organizada”, precisó la autoridad estatal.

Descubren túnel para huachicol en Apodaca, Nuevo León

ASEGURAN ARMAS, CARTUCHOS, DROGAS, DINERO Y MÁS

A los presuntos se les aseguraron: dos armas largas con sus respectivos cargadores abastecidos, 27 cartuchos útiles, 132 dosis de una sustancia sólida y cristalina con característica de la droga conocida como cristal, dos básculas grameras, dos celulares, dinero en efectivo y la camioneta que tripulaban.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Policía

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Cifra con Sheinbaum es 42.3% superior contra periodo de AMLO y 1,811.84% respecto al de EPN.

Rompen récord pérdidas por huachicol en México
Karla Ivonne Natividad González es la propuesta para encabezar el Instituto Electoral de Coahuila.

Propone el INE a Karla Natividad para presidir el Consejo del Instituto Electoral de Coahuila
Milwaukee conectó 16 imparables y anotó ocho carreras en la quinta entrada para encaminarse a la victoria en el tercer juego.

Brewers aplastan 10-1 a Rays y quedan a un triunfo del título de la Serie Mundial
Jay-Z fue confirmado este lunes como el artista principal para el Halftime Show del Super Bowl 2027.

¡Confirmado! Jay-Z encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2027
true

Guadalupe Taddei: la ruta infausta de hacer historia
true

Taddei, instrumento desechable para la 4T
La salida a bolsa proporcionará a Anthropic el capital necesario para sostener la competencia en la carrera por la inteligencia artificial contra OpenAI, Microsoft, Alphabet entre otras.

Anthropic prepara su salida a bolsa: entre un crecimiento acelerado y costos millonarios
Tras los nuevos cambios anunciados para la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social ha aumentado las dudas de quienes ya habían optado por dicho esquema de retiro.

¿Qué pasará con quienes ya estaban inscritos a la Modalidad 40 del IMSS?