$!Caen en operativo de Fuerza Civil en Linares, Nuevo León, dos generadores de violencia

Monterrey, Nuevo León.- Un operativo ejecutado por elementos de Fuerza Civil en Linares permitió la detención de dos presuntos generadores de violencia en posesión de armas y drogas, en Nuevo León. Elementos de la División de Inteligencia e Investigación de la corporación estatal con apoyo de la policía municipal lograron la captura de los sospechosos presuntamente vinculados con grupos de la delincuencia organizada.

OFICIALES LOCALIZARON CAMIONETA DONDE VIAJABAN PERSONAS CON ARMAS LARGA La intervención se registró en la colonia Jardines de Linares, donde los efectivos detectaron una camioneta GMC Envoy color guindo cuyos ocupantes portaban armas largas. Tras advertir la presencia policial, los hombres descendieron de la unidad y trataron de huir, pero fueron interceptados y detenidos.

Los sujetos se identificaron como José Andrés “N”, de 27 años, y Alejandro “N”, de 40 años. “Considerados objetivos de interés y presuntos generadores de violencia, bajo investigación por su posible vinculación con estructuras de la delincuencia organizada”, precisó la autoridad estatal.

ASEGURAN ARMAS, CARTUCHOS, DROGAS, DINERO Y MÁS A los presuntos se les aseguraron: dos armas largas con sus respectivos cargadores abastecidos, 27 cartuchos útiles, 132 dosis de una sustancia sólida y cristalina con característica de la droga conocida como cristal, dos básculas grameras, dos celulares, dinero en efectivo y la camioneta que tripulaban. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente.