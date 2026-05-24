Sale de prisión ‘La Mataviejitas’ para recibir atención médica

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Juana recibe atención médica derivado de la insuficiencia renal que le fue diagnosticada.

CDMX.- Juana Barraza, mejor conocida como “ La Mataviejitas ”, salió de prisión este domingo para ser internada en un hospital en la alcaldía Iztapalapa.

Indicó que, según su evolución y el tratamiento médico aplicado, podría ser dada de alta este domingo y regresará al Centro Penitenciario donde está recluida.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SALE DE PRISIÓN

Barraza cumple una sentencia de 759 años de prisión de Santa Martha Acatitla por 16 homicidios seriales de personas adultas mayores realizados desde la década de los años 90.

Esta no es la primera vez que Barraza sale de prisión por motivos de salud, en julio de 2023 fue internada en el Hospital de Xoco debido a una rotura de fémur tras una caída y regresó a prisión.