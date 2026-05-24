Anuncia Sheinbaum festejos por los dos años de su victoria electoral, el próximo 31 de mayo

Tabasco, MÉX.- Con halagos a Andrés Manuel López Obrador y advertencias sobre supuestas organizaciones que buscan regresar al Gobierno y pedir la intervención de extranjeros, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció para el 31 de mayo el festejo de dos años de su elección con un informe interconectado de manera digital en todo el País y donde repetirá la historia de su movimiento. “Todas las conquistas del pueblo no crean que ya está dado y nada más, siempre pueden regresar otros gobiernos. Porque los del pasado están atentos. Tienen muchos medios de comunicación. Ahora mucho impacto en las redes sociales, porque pagan muchos bots para hablar mal del gobierno, hablar mal de lo que está pasando. muchas noticias falsas, muchísimas. Diario están saliendo en la red social”, dijo la Presidenta durante su cierre de gira de fin de semana en Tabasco.

Se reunía en un estadio de béisbol con cientos de beneficiarios de programas sociales y acusó a una televisora de mentir sobre su gobierno, según dijo, porque la obligaron a pagar impuestos.

RECUERDA VISITA DE DÍAZ AYUSO Entonces sumó a los gobiernos de antes y a organizaciones que supuestamente no quieren a su Administración y tienen contactos en el exterior, citó incluso la reciente visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha acusado que Sheinbaum de permitir el crecimiento del crimen. “¿Cómo va a venir a México? hacerle un homenaje a Hernán Cortés? Pero eso es el exterior, pero los peores son los de acá que, en vez de reconocer a los pueblos, quieren reconocer al que vino a exterminar a los pueblos. Hay diferencias, ¿verdad? Y como esos hay otros ejemplos. Allá también desde nuestros vecinos del norte, hay organizaciones Y hay también algunos. Que no les gusta que gobierne un gobierno del pueblo, porque nosotros le hacemos caso al pueblo, no a gobiernos extranjeros”, dijo.

“Por eso hay que estar muy atentos. Quiero hacerles una invitación. El próximo 2 de junio se cumplen dos años ya del triunfo del segundo piso de la ‘Cuarta Transformación’. Ya vamos a cumplir dos años que ganamos la Presidencia de la República”, expresó. “Entonces, platicando con muchos compañeros, compañeras, decidí que voy a hacer un informe el domingo 31 de mayo, pero en vez de que todos vayamos a la ciudad en cada plaza de las 32 entidades de la República, vamos a conectarnos para que se escuche el informe. Se llama rendición de cuentas. Para que explique justamente lo que estamos explicando hoy, de dónde venimos, de dónde surgió el movimiento al que representamos”.

SUPERVISA AMPLIACIÓN DE CARRETERA Por la mañana, Sheinbaum supervisó la ampliación de la carretera que va de Macuspana, donde nació López Obrador, a Escárcega, y ya en Teapa, a una hora del municipio del ex Presidente, arrancó su discurso recordándolo. Le mandó un saludó, aseguró que hoy se dedica al pensamiento, acusó un supuesto fraude de hace 20 años y sostuvo que hizo toda una hazaña en su gobierno. “López Obrador debería haber sido Presidente en el 2006, desde el 2006. No hubiéramos tenido tanto sufrimiento”, dijo. El estadio de béisbol, atiborrado primero de cientos de personas pero que se comenzaron a ir apenas la Presidenta comenzó a hablar, estaba adornado con mensajes de defensa de defensa a la patria y la soberanía, como los espectaculares colocados en avenidas.

Sheinbaum se ha negado hasta ahora a acceder a la detención y extradición del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza, ambos de Morena, y de otros ocho ex funcionarios acusados por Estados Unidos de narcotráfico. Sheinbaum se despidió insistiendo en el asunto de la soberanía: “No somos protectorado de nadie. México a mucha honra y a mucho orgullo y con mucho trabajo es un país libre, independiente y soberano. ¿Les parece bien? Nos juntamos así a la distancia para que en toda la República podamos celebrar, conmemorar, defender la cuarta transformación de la vida pública. De mi parte, me comprometo, siempre me voy a comprometer porque es muy importante comprometerse con el pueblo, a siempre tener nuestros principios por delante”, dijo.

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