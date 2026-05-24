Abandonan alcaldes mesa para la paz en Guerrero; denuncian falta de acciones efectivas contra la violencia

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    Abandonan alcaldes mesa para la paz en Guerrero; denuncian falta de acciones efectivas contra la violencia
    Al menos nueve alcaldes de las regiones centro y Montaña Baja acordaron retirarse de la Mesa para la Construcción de la Paz. Cortesía

Argumentan que el Gobierno ha implementado acciones sin resultados y minimiza la gravedad de los hechos de violencia

CHILPANCINGO, GRO.- Nueve alcaldes de las regiones centro y Montaña Baja acordaron retirarse de la Mesa para la Construcción de la Paz debido a que el Gobierno ha implementado acciones sin resultados y minimiza la gravedad de los hechos de violencia registrados en sus municipios.

A raíz de lo ocurrido entre el 6 y el 11 de mayo pasado, cuando ataques armados del grupo criminal de Los Ardillos contra las comunidades de Alcozacán, Acahuehuetlán, Tula y Xicotlán dejaron seis muertos, cinco desaparecidos y decenas de casas incendiadas, los Gobiernos federal y del estado de Guerrero impulsaron una mesa de diálogo con sede en Chilapa.

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“La realidad que viven nuestros pueblos no se resuelven con discursos, con comunicados vacíos ni con reuniones estériles. La ciudadanía exige seguridad y gobernabilidad, exige presencia real del Estado y no actos de simulación institucional, escribieron en un comunicado los nueve Presidentes Municipales.

Se trata de los ediles de José Joaquín Herrera, Micaela Manzano Martínez (Morena); de Zitlala, Khalia Areli Ramos Decena (PRD); de Acatepec, Ángel Aguilar Romero (PRD); de Tixtla, Alberto Michi Campos (PRI); de Quechultenango, David Astudillo Morales (PVEM); de Ahuacuotzingo, Pedro Ojeda Reyes (PRD); de Mochitlán, Gerardo Mosso López (PVEM); de Mártir de Cuilapan, Jesús Vázquez García (PRD), y de Atlixtac, Guillermo Matías Marrón (PVEM).

“Ante la omisión, indiferencia y falta de respuestas eficaces, hemos tomado la decisión política e institucional de retirarnos de la Mesa para la Construcción de la paz, al considerar que dicho mecanismo ha dejado de cumplir con el propósito que fue creado y hoy representa solo un espacio donde se minimiza la gravedad de los hechos que podemos nuestros municipios”, aseguran los alcaldes.

DENUNCIAN MALOS TRATOS Y EXCLUSIÓN

Según los ediles de los nueve municipios, han sido tratados con desprecio, desconfianza y exclusión por parte de las instituciones que no privilegian el diálogo y la coordinación.

“No permitiremos intentos de división, aislamiento o debilitamiento institucional para quienes tenemos la responsabilidad de defender a nuestra gente”, advierten.

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De acuerdo con la versión de los ediles, su retiro de la Mesa por La Paz es en solidaridad con su compañera alcaldesa de Chilapa, la priista Mercedes Carballo Chino.

La inconformidad de los nueve ediles es porque el viernes pasado, a invitación de Carballo acudieron a una reunión con autoridades, pero les impidieron el paso.

SIN DIÁLOGOS NI ACUERDOS

En otro comunicado, la alcaldesa Carballo aseguró que en esa reunión en la que estuvo el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno estatal, Francisco Rodríguez, no existió ningún diálogo ni pacificación ni acuerdo o negociación entre las partes involucradas.

En esa reunión también estuvieron dirigentes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipoeg-EZ) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF), que son respaldo de la Policía Comunitaria.

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Los ediles que anunciaron su retiro de la Mesa por la Paz gobiernan en los municipios donde Los Ardillos han expandido su dominio y el grupo delictivo ha sido acusado de asesinatos, secuestros y desapariciones.

En marzo de 2025, este grupo de ediles encabezó una marcha en Chilpancingo y cerraron la Autopista del Sol con miles de personas para obligar a la gobernadora Evelyn Salgado a sentarse a dialogar con ellos frente al Palacio de Gobierno para reclamarle la construcción de obras.

Los manifestantes retuvieron a nueve secretarios del Gabinete estatal horas antes del arribo de la mandataria.

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