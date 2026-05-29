$!Samuel García suma 13 sentencias electorales; Congreso de Nuevo León analizará nueva sanción

El Congreso del Estado de Nuevo León incorporará una nueva sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a los procedimientos que actualmente se encuentran en análisis contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. La resolución, dada a conocer esta semana por la Sala Superior del Tribunal Electoral, se suma a otros expedientes que se encuentran en trámite dentro del Poder Legislativo estatal y que están relacionados con presuntas infracciones a la normatividad electoral federal y local. De acuerdo con la presidenta del Congreso local, Itzel Castillo Almanza, con esta nueva determinación judicial suman ya 13 resoluciones en las que autoridades electorales han concluido que Samuel García incurrió en conductas contrarias a la legislación electoral.

CONGRESO ESPERA NOTIFICACIÓN FORMAL DE LA SENTENCIA La legisladora informó que, hasta el momento, el Congreso estatal no ha recibido la notificación formal de la resolución; sin embargo, señaló que el contenido de la sentencia ya fue publicado y establece que corresponde al Poder Legislativo determinar la sanción que proceda en calidad de superior jerárquico del gobernador. Castillo Almanza explicó que, aunque el periodo ordinario de sesiones ya concluyó, existe la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario para continuar con el análisis de los expedientes relacionados con los juicios políticos y sumar esta nueva resolución a los procedimientos existentes. TRIBUNAL ELECTORAL DETERMINÓ QUE SAMUEL GARCÍA VULNERÓ LA LEGISLACIÓN ELECTORAL La sentencia de la Sala Superior determinó que Samuel García vulneró la legislación electoral al realizar actividades de difusión relacionadas con su Cuarto Informe de Gobierno fuera de los plazos establecidos por la ley. El mandatario estatal presentó formalmente su informe de labores el 15 de octubre de 2025; sin embargo, posteriormente encabezó un evento masivo el 9 de noviembre en el recinto Showcenter Complex, actividad que fue transmitida mediante televisión y plataformas digitales. De acuerdo con la legislación local, la promoción de los informes de gobierno únicamente puede realizarse dentro de un periodo específico que comprende siete días antes y cinco días después de la fecha oficial del informe. La autoridad electoral concluyó que la difusión efectuada por el gobernador ocurrió fuera del plazo legalmente permitido.

TRIBUNAL REMITE CASO DE SAMUEL GARCÍA AL CONGRESO LOCAL En la resolución, la Sala Superior señaló que carece de facultades para imponer directamente una sanción al titular del Poder Ejecutivo estatal. Por esta razón, determinó dar vista al Congreso de Nuevo León para que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, analice el caso y determine las medidas correspondientes. La decisión implica que el Poder Legislativo estatal deberá valorar la resolución y definir el procedimiento a seguir conforme al marco normativo aplicable. SAMUEL GARCÍA ACUMULA EXPEDIENTES EN LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Según información proporcionada por la presidenta del Congreso local, en la Comisión Anticorrupción existen actualmente 12 expedientes relacionados con sentencias emitidas por autoridades electorales en las que Samuel García ha sido señalado por diversas conductas ocurridas durante los procesos electorales federal y local de 2024. Entre los asuntos incluidos en esos expedientes se encuentran resoluciones relacionadas con presuntas violaciones a la normatividad electoral, así como casos vinculados al uso de recursos públicos y apoyos que, de acuerdo con las determinaciones electorales, habrían beneficiado a Mariana Rodríguez Cantú y a Movimiento Ciudadano. La nueva sentencia se incorporará a ese conjunto de procedimientos que permanecen bajo revisión legislativa. POSIBLE PERÍODO EXTRAORDINARIO PARA ANALIZAR LOS CASOS La presidenta del Congreso indicó que el cierre del periodo ordinario no impide que los diputados continúen con el análisis de los expedientes. Explicó que existe la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario para abordar los asuntos pendientes relacionados con los juicios políticos y las resoluciones emitidas por las autoridades electorales. La legisladora también hizo referencia a la postura que deberán asumir las distintas bancadas representadas en el Congreso respecto a los procedimientos en curso.

SAMUEL GARCÍA HA ENFRENTADO DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DESDE 2024 Las resoluciones emitidas por las autoridades electorales forman parte de diversos procedimientos iniciados tras los procesos electorales de 2024 y otras actividades de promoción gubernamental realizadas por el Ejecutivo estatal. En distintos casos, tanto organismos electorales locales como federales han analizado actos de comunicación gubernamental, participación de funcionarios públicos y uso de recursos públicos durante periodos regulados por la legislación electoral. La nueva sentencia relacionada con la difusión del Cuarto Informe de Gobierno se suma a ese conjunto de determinaciones que ahora deberán ser valoradas por el Congreso de Nuevo León para establecer las acciones que correspondan conforme a sus facultades constitucionales. Con información de Proceso

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