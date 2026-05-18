Paga Samuel García 82 mdp a agencia que cobra al Gobierno y promueve su campaña

Luego de recibir desde el 2021 triangulaciones millonarias por parte de proveedores del Gobierno (Suministro MYR, Pilsa y otros), el despacho propiedad del gobernador Samuel García y su padre es ahora el encargado de financiar la publicidad personal del mandatario en redes sociales.

El gobernador de MC en Nuevo León , Samuel García, se posiciona para “Presidente”..., pero con cargo de los nuevoleoneses.

Firma Jurídica y Fiscal Abogados ha pagado casi 82 millones de pesos a la empresa Nauka Comunicación Estratégica por servicios de manejo de pausa digital, principalmente de octubre del 2024 a febrero del 2026. Los 82 millones de pesos manejados por Nauka en redes son para la plataforma Google, que incluye YouTube. Ese monto es adicional a los 19 millones de pesos que el gobernador y Mariana Rodríguez, su esposa, gastaron solo en tres meses para promocionarse en Meta, que maneja Facebook e Instagram.

García dirige esta promoción a todo el país, ya que ha reconocido que le interesa competir por la Presidencia en el 2030.

La documentación indica que Nauka es el principal proveedor del despacho jurídico del gobernador y, por lo tanto, su principal gasto facturado de los últimos siete años. Además de contratar la promoción en redes que García supuestamente paga de su bolsillo, Nauka maneja, en paralelo, publicidad digital para el Gobierno del Estado, al que ha facturado 123 millones de pesos, también desde el 2024.

Nauka fue constituida en Jalisco en enero del 2016 y, según el Registro Público de Comercio, sus accionistas actuales son Arturo Álvarez, Adrián Torres y Natalia Murguía.

De acuerdo con la facturación de la compañía, a la que Grupo REFORMA tuvo acceso, el despacho particular del gobernador realizó al menos 13 pagos, de entre un millón y 12 millones de pesos cada uno, a esa empresa. “Servicios de manejo de pausa digital” es el concepto de una de las facturas más recientes, fechada el 24 de febrero de este año, por 11.8 millones de pesos.

Al revisar la pausa de anuncios publicados por la empresa, están enlistadas publicaciones relativas al gobernador, a su esposa y a otros emecistas, pero no a la firma jurídica que hizo los pagos. En las facturas no se aclara para qué red social están destinados los recursos, pero la información indica que la mayor parte del dinero que ingresa a Nauka se destina a Google, que incluye a YouTube.

Firma Jurídica y Fiscal Abogados, creada en el 2014 por el gobernador y su padre, Samuel Orlando García Mascorro, disparó su bonanza en el 2021, tras el inicio de la actual administración emecista.

El 13 de marzo del 2024, REFORMA publicó que el despacho particular del mandatario se ha beneficiado de triangulaciones de recursos desde proveedores que recibieron cientos de millones de pesos del Gobierno estatal, y luego usaron compañías hermanas para entregar recursos a la Firma Jurídica.

Está el caso de Suministro MYR, que recibió contratos por al menos 964 millones de pesos y luego trianguló —a través de Jace, su empresa filial— 202 millones al despacho. El gobernador argumentó en ese entonces que la filial era cliente de su despacho y solo estaba pagando honorarios profesionales causados desde el 2017, sin mostrar ningún documento ni explicar por qué se le empezó a pagar hasta su llegada al Gobierno, cuatro años después.