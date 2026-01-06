Sandra Cuevas responde en TikTok con frase que desata polémica: ‘Es más fácil que termines tú en bolsas’

/ 6 enero 2026
    Sandra Cuevas responde en TikTok con frase que desata polémica: ‘Es más fácil que termines tú en bolsas’
    Sandra Cuevas volvió a generar polémica en redes sociales tras responder de manera frontal a una amenaza durante una transmisión en vivo en TikTok. Cuartoscuro

Sandra Cuevas respondió de forma directa a una amenaza de muerte durante una transmisión en TikTok

La exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, volvió a colocarse en el centro de la controversia luego de que, durante una transmisión en vivo en TikTok, respondiera de forma directa a un comentario que contenía una amenaza de muerte.

El fragmento del video se viralizó rápidamente y generó una nueva discusión pública en torno a su estilo comunicativo y a los múltiples frentes políticos y mediáticos que mantiene abiertos.

SANDRA CUEVAS RESPONDE: ‘ES MÁS FÁCIL QUE TERMINES TÚ EN BOLSA QUE YO’

En plena transmisión, Cuevas leyó un comentario intimidatorio y respondió sin matices:

“Es más fácil que termines tú en bolsas que yo. Así que deja de amenazar y, cuando amenaces, hazlo de frente. O más bien no amenaces, haz las cosas”.

Posteriormente, la exfuncionaria restó importancia al usuario que envió el mensaje y anunció que lo bloquearía de la plataforma.

“Vamos a bloquearlo porque son de esos soñadores que se creen sicarios de sicarios y pura risa”.

Las palabras de Cuevas fueron difundidas en distintas plataformas digitales, donde provocaron reacciones diversas. Algunos usuarios respaldaron su postura firme frente a la amenaza, mientras que otros señalaron el tono del mensaje en el contexto de violencia que atraviesa el país.

COMENTARIO DE SANDRA CUEVA DESATA DEBATE EN REDES SOCIALES

El video se convirtió en tema de conversación en TikTok y otras redes sociales, donde se retomó la frase “Es más fácil que termines tú en bolsas” como eje del debate. Las posturas oscilaron entre quienes destacaron la respuesta como un acto de desafío y quienes cuestionaron el lenguaje utilizado.

La situación se suma a otros momentos mediáticos protagonizados por Cuevas, cuyo estilo frontal ha generado tanto respaldo como críticas a lo largo de su trayectoria pública.

La exalcaldesa ha mantenido una notable presencia en redes sociales, donde transmite con frecuencia y sostiene interacción directa con usuarios. Este escenario la expone también a comentarios hostiles, entre ellos amenazas, como la registrada en esta ocasión.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, el episodio no ha derivado oficialmente en denuncias públicas o posicionamientos institucionales.

Temas


Amenazas
Redes sociales
Viral

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Sandra Cuevas

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

