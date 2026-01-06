Sandra Cuevas responde en TikTok con frase que desata polémica: ‘Es más fácil que termines tú en bolsas’

La exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, volvió a colocarse en el centro de la controversia luego de que, durante una transmisión en vivo en TikTok, respondiera de forma directa a un comentario que contenía una amenaza de muerte.

El fragmento del video se viralizó rápidamente y generó una nueva discusión pública en torno a su estilo comunicativo y a los múltiples frentes políticos y mediáticos que mantiene abiertos.

SANDRA CUEVAS RESPONDE: ‘ES MÁS FÁCIL QUE TERMINES TÚ EN BOLSA QUE YO’

En plena transmisión, Cuevas leyó un comentario intimidatorio y respondió sin matices:

“Es más fácil que termines tú en bolsas que yo. Así que deja de amenazar y, cuando amenaces, hazlo de frente. O más bien no amenaces, haz las cosas”.

Posteriormente, la exfuncionaria restó importancia al usuario que envió el mensaje y anunció que lo bloquearía de la plataforma.

“Vamos a bloquearlo porque son de esos soñadores que se creen sicarios de sicarios y pura risa”.

Las palabras de Cuevas fueron difundidas en distintas plataformas digitales, donde provocaron reacciones diversas. Algunos usuarios respaldaron su postura firme frente a la amenaza, mientras que otros señalaron el tono del mensaje en el contexto de violencia que atraviesa el país.