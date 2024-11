Se agravará la impunidad por reforma judicial del Ejecutivo: magistrados

El Colectivo Artículo 41, que afirma integrar a mil 500 jueces y magistrados del país, reconoció que en México hay un alto índice impunidad sobre los delitos, pero deslindó como principal responsable al Poder Judicial y apuntó contra el Ejecutivo Federal; además, advirtió que el problema se “agravará” con la reforma judicial y “la militarización” del país.

Lo anterior se afirmó en la conferencia matutina de jueces para responder al documento “Argumentario Fiesta de la Victoria Reforma Judicial”, que publicó este fin de semana el partido Morena, en el que se afirma que “los porcentajes de impunidad en México alcanzan hasta el 95% dado sobre todo por la desconfianza que existe por el sistema de impartición de justicia”.

El magistrado Juan José Olvera López dijo: “Coincidimos, sí hay impunidad. Pero dejemos claro lo siguiente, del 100% de los casos denunciados, 96% se quedan en la zona del Ministerio Público, que es el segmento de responsabilidad del Ejecutivo Federal. Allí donde confluyen policías, peritos y ministerios públicos. En este segmento del proceso se quedan 96 de cada 100 asuntos. Solo el 3.6% de los casos entra a la zona de los jueces, solamente ese 3.6% es responsabilidad del PJF”.

Dichas cifras emergen de un estudio sobre el sistema de justicia en México publicado el 31 de octubre pasado por la organización México Evalúa. En este, también se afirma que entre 2021 y 2023 disminuyó el número de causas penales iniciadas por el PJF debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) cada vez judicializa menos los asuntos, haciéndolo solo en detenidos en flagrancia.

El magistrado Juan Carlos Ramírez Benitez citó con preocupación que dicho estudio, además, advierte que “tanto la reforma judicial como la militarización representan un peligro para la operación de instituciones de justicia penal”.

Olvera López también respaldó dicha advertencia, señalando que “el camino que están siguiendo (en el gobierno federal) de militarizar la justicia no va a contribuir a este propósito, en todo caso lo va a agravar por la naturaleza formacional de los integrantes de la Guardia Nacional y por el choque frontal que se vive todos los días entre la eficacia de su actividad y el respeto de los derechos humanos”.

“... Me parece que el problema está aquí muy claro, ahí está el tema es dónde está la causa, la causa de impunidad no está en el Poder Judicial, la solución no es cambiar a los jueces, la solución sería en todo caso fortalecer a las fiscalías y en la actividad policial”, agregó.

También refutaron al Argumentario de Morena en la parte que acusa que el 84% de la sociedad mexicana está convencida de que hay corrupción en el Poder Judicial. Afirmaron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no ha invocado irregularidades en los recursos públicos del PJF, contrariamente a los señalamientos en el Poder Ejecutivo federal.

“En cambio, en el Ejecutivo hay señalamientos graves de corrupción, que además ni se ha atendido ni se ha dado cuenta de los resultados de esos señalamientos por la propia Auditoría Superior de la Federación, solo porque el tiempo es corto y porque ustedes han dado cuenta de muchos casos, recordemos el caso de Segalmex, en un monto terrible mucho más de lo que va a costar todo el proceso, que de por sí es altísimo, de lo que el propio Ejecutivo se queja ahora de que parece que va a estar muy cara la elección de los jueces, que no tiene dinero para atenderlo, que debería tener mejor destino esos recursos. Bueno, solo recordemos que hay tener una cuenta pendiente de Segalmex que no han dado cuenta y eso es un tema de corrupción”, señaló Olvera López.

Con información de La Jornada