Se ausenta senador acusado por EU de sesión de la Comisión Permanente

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    Se ausenta senador acusado por EU de sesión de la Comisión Permanente
    El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Inzunza Cázarez de brindar protección a Los Chapitos. CUARTOSCURO

Pese a que el sábado dijo que se alistaba para sesión, Enrique Inzunza anunció que no participará para que personeros de la derecha no hagan un ‘espectáculo indigno’

El senador por Sinaloa, Enrique Inzunza, anunció dos horas antes de que arranque la sesión de la Comisión Permanente que no participará.

A través de una publicación en redes sociales, informó que está en su natal Badiraguato.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/envia-sre-nota-a-eu-por-caso-rocha-moya-pide-pruebas-GH20507001

“Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente.

“La razón: no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora, de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del Senado, como acostumbran”, posteó en X.

Hace una semana, la Fiscalía de Nueva York hizo públicas acusaciones por narcotráfico contra 10 funcionarios de Sinaloa, entre los que destacan el Gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza.

El sábado, el legislador morenista informó que se estaba preparando para su participación en la Permanente.

Actualmente, Inzunza es el único de los señalados por Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico que mantiene su cargo, así como el fuero constitucional.

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