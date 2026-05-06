Envía SRE nota a EU por caso Rocha Moya; pide pruebas

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    Envía SRE nota a EU por caso Rocha Moya; pide pruebas
    La mandataria federal insistió en que no se puede denunciar a alguien con dichos. CUARTOSCURO

La presidenta Sheinbaum dijo que si EU no justifica la acusación, su objetivo en realidad es el de injerencismo

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo esta mañana que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota a Estados Unidos por el caso Rocha y pidió por pruebas.

Desde Palacio Nacional, la Presidenta detalló que la SRE mandó una nota diplomática al Departamento de Justicia de EU solicitando pruebas, luego de que acusara a 10 ciudadanos mexicanos de narcotráfico, incluidos el Gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-habla-sobre-visita-de-isabel-diaz-ayuso-a-mexico-y-cuestiona-mensaje-de-la-oposicion-LH20505394

“Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores mandó la nota diplomática diciendo que, de acuerdo con la consulta que hice con la Fiscalía, nuestros propios jurídicos, pues lo que le pedimos a este esta oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues es que mande pruebas”, expresó.

“¿Qué pruebas tienen? Porque lo que publicaron es una nota de dichos de alguien y una página toda testeada con un una nota escrita a mano que dice ‘Juanito, 30 mil pesos’. (...) ¿Qué decimos nosotros? Pruebas, porque no se vale hablar de Estado de Derecho para unas cosas y no hablar de Estado de Derecho para otra”, agregó.

Asimismo, la Presidenta apuntó que no se puede acusar a alguien con “dichos” o “inventos”, y reiteró que si no hay pruebas de EU, el objetivo es el injerencismo.

“¿Saben qué debe hacer la Presidenta? Cumplir con la ley, cumplir con la Constitución y debe defender la soberanía. Eso es lo que debe hacer la Presidenta y apoyar a los pobres, y seguir trabajando todos los días para construir una sociedad más justa. Eso es lo que debe hacer la Presidenta, no andar leyendo ficciones de que políticamente se decida qué es lo que hay que hacer. No, discúlpenme, no es político, es la ley. Si no hay pruebas de lo que están diciendo, pues el objetivo es injerencismo”, declaró.

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