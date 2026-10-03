Se descarrila tren en Jalisco; mueren dos agentes de GN que lo custodiaban

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    Se descarrila tren en Jalisco; mueren dos agentes de GN que lo custodiaban
    Además de las dos víctimas mortales, al menos tres elementos más resultaron lesionados. TOMADA DE REDES

El accidente ocurrió a las 22:00 horas del viernes, cuando salió de las vías la segunda locomotora frontal de un convoy de 122 vagones

Mientras custodiaban un tren de Ferromex que cubría la ruta Colima-Tlaquepaque, dos integrantes de la Guardia Nacional murieron y tres más resultaron lesionados al descarrilarse una locomotora en el Municipio de Tonila, Jalisco.

El accidente ocurrió a las 22:00 horas de ayer en la Comunidad de Tenexcamilpa, donde salió de las vías la segunda locomotora frontal de un convoy compuesto por 122 vagones con contenedores de mercancía, informó Protección Civil del Estado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/refuerzan-mexico-y-eu-fronteras-con-tropas-y-drones-EA23894055

Las víctimas mortales son un hombre y una mujer, ambos elementos activos de la corporación federal.

Además, una agente resultó lesionada en estado regular y dos hombres sufrieron heridas leves, de acuerdo con el reporte de la dependencia estatal.

En el tren viajaban 15 integrantes de la Guardia Nacional que proporcionaban seguridad. La información preliminar señala que los fallecidos y los lesionados pertenecían a la Coordinación Estatal de Colima.

Aunque el convoy transportaba mercancía diversa, Protección Civil del Estado descartó la presencia de materiales peligrosos.

Las condiciones de acceso por Tonilita dificultaron la llegada de los servicios de emergencia.

Al corte del reporte estatal, el personal de Protección Civil de Tonila no había logrado llegar al punto del descarrilamiento.

El ingreso al sitio se realiza mediante vehículos ferroviarios articulados de Ferromex provenientes de Tuxpan y Sayula.

El reporte también señala la intervención de Protección Civil de Tuxpan y personal de la empresa ferroviaria, sin precisar las causas del accidente.

Se espera que las autoridades brinden mayores detalles sobre lo ocurrido y la evolución de los lesionados.

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