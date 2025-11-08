Se duplican michoacanos sin acceso a salud pública

México
/ 8 noviembre 2025
    Se duplican michoacanos sin acceso a salud pública
    Esto se debe a la transición que hubo en 2018, con la desaparición del Seguro Popular, y luego por la evolución al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), lo que dejó a las personas sin claridad de qué institución les daría atención. FOTO: CUARTOSCURO

Casi la mitad de sus habitantes —46.1%— carecía de acceso a servicios básicos en 2024. Esta cifra representa un incremento significativo frente al 21.2% registrado en 2018

Los michoacanos sin acceso a servicios de salud pública se duplicaron en los últimos seis años, de acuerdo con la información disponible en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estado, que gobierna el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, contaba con 46.1% de su población excluida de estos servicios básicos el año pasado, después de registrar una tasa de 21.2% en 2018.

TE PUEDE INTERESAR: Migrantes en México se han duplicado en los últimos 15 años: CNDH

Se trata de la tercera tasa más alta del país, sólo por detrás de Chiapas, donde estas carencias atraparon a 61.3% de sus habitantes, y Puebla, con 47.3%.

Esto se debe a la transición que hubo en 2018, con la desaparición del Seguro Popular, y luego por la evolución al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), lo que dejó a las personas sin claridad de qué institución les daría atención, explicó Axel González, coordinador de datos en la organización México, ¿cómo vamos?

”No hubo una transición adecuada entre las instituciones públicas de atención universal. El Insabi se convirtió en una anécdota administrativa, nunca tuvo un adecuado alcance entre la población, por eso su desaparición y se sustituyó por IMSS-Bienestar, que apenas se está echando a andar”, agregó el especialista.

En entrevista con EL UNIVERSAL, destacó que 69% de la población ocupada en Michoacán se encuentra laborando de manera informal, ubicándose en el octavo lugar nacional, lo que complica el acceso a los servicios de salud del trabajador y su familia.

Caros remedios

La situación obliga a que los michoacanos opten por atenderse en el sector privado.

Sin embargo, mientras la inflación nacional fue de 3.6% durante octubre, en el estado llegó a 3.8% y fue una de las 10 tasas más altas.La inflación -el también llamado impuesto de los pobres- golpeó principalmente a 1.7 millones de michoacanos que se encuentran en pobreza laboral este año, cuyo ingreso por su trabajo fue insuficiente para adquirir la canasta alimentaria.

La inflación médica en Michoacán llegó a casi 6% durante el mes pasado, aunque los medicamentos cardiovasculares se encarecieron 12.1% y fue el mayor registro desde noviembre de 2022.

El precio de los expectorantes se elevó 11.6%, y el de los dermatológicos, 10.4%.Las consultas médicas en la entidad cuestan 8.6% más que hace un año, de acuerdo con el instituto que preside Graciela Márquez.

Axel González hizo ver que el número de personas que hicieron uso de los servicios del sector privado se incrementó por el menor acceso a la salud pública.

”Pega sobre todo por esta transición que hemos visto en años recientes, en la que las personas se atienden cada vez más en instituciones privadas que en las públicas, que, en un contexto inflacionario, como el que vive Michoacán, se vuelve en un agravante más a la problemática de la salud”, señaló.

”Las personas tienen que incrementar su gasto relacionado a la salud, ese es uno de los resultados importantes que se observan desde 2020 de forma consistente: el gasto en salud por parte de las familias aumenta independientemente del nivel de ingreso”, añadió el especialista a este diario.

De 40% a 50% de la población utiliza servicios de salud privados, cuya cifra varía según la fuente, pero consistentemente indica que una gran proporción de mexicanos acude a clínicas y hospitales privados, incluso aquellos con seguridad social, por diversas razones como los tiempos de espera, la cercanía y la percepción de calidad.

Posible tratamiento

En opinión de Axel González, la falta de acceso a los servicios de salud en Michoacán y en el país -en principio- debe atenderse a través del fortalecimiento del empleo formal.

Indicó la necesidad de una serie de políticas públicas que impulsen la regularización laboral, pero sobre todo en términos de productividad, para que el sector formal sea más robusto, ya que la economía informal tiene una participación muy relevante.

Desde su punto de vista, también es importante robustecer presupuestalmente las instituciones de salud universales, es decir, las que no contemplan la condición laboral del derechohabiente, que ahora es el caso del IMSS-Bienestar.

Esto con el fin de que pueda tener el alcance suficiente en la totalidad de la población, sobre todo en entidades que tienen mayor rezago en términos de atención a la salud, como es el caso de Michoacán.

Temas


4T
Salud
Seguridad

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Entre los acuerdos culturales, anunciaron que el próximo año el Códice Azcatitlán será exhibido en México en 2026 como parte de una serie de exposiciones cruzadas.

México y Francia marcan 6 mil 800 mde en inversiones y ciencia antes de 200 años de alianza
El 8 de noviembre se celebra el Día de la Persona Diplomática Mexicana, en conmemoración de la creación en 1821 del antecedente del actual Servicio Exterior Mexicano.

Rinden homenaje al Servicio Exterior Mexicano por su compromiso y vocación internacional
¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’

¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’
Lamentaron que los funcionarios se queden callados ante el recorte de 111 mil millones de pesos este año y que lejos de denunciarlo, lo califiquen como un reacomodo.

Acusan politización y desabasto en la Secretaría de Salud
Un avión desciende para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | FOTO: EFE

Esta es la lista de aeropuertos en EU, afectados por la reducción del tráfico aéreo

Un operador de la Guardia Costera de los Estados Unidos observa una embarcación.

Hasta ahora la ofensiva antinarco de EU ha provocada por lo menos 70 personas muertas
La Administración Federal de Aviación implentó una orden para reducir el tráfico aéreo en un 10 % en 40 de los aeropuertos más concurridos del país como medida de seguridad debido al cierre parcial del gobierno.

Senadores de EU trabajarán el fin de semana por primera vez pata intentar poner fin al cierre de gobierno
Israel agradeció México haber evitado supuesto atentado terrorista iraní contra embajadora

Israel agradeció México haber evitado supuesto atentado terrorista iraní contra embajadora