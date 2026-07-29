Se manifiestan jubilados de Pemex contra reforma a ‘pensiones doradas’

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México
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    Se manifiestan jubilados de Pemex contra reforma a ‘pensiones doradas’
    Se estima que entre 50 y 94 mil pensionados se vieron afectados por la retroactividad de la reforma. REFORMA

Sostienen que transitorio de reforma aplica nuevas condiciones a derechos que ya estaban consolidados

Decenas de jubilados se manifestaron afuera de la Torre de Pemex contra la aplicación retroactiva de la reforma al artículo 127 constitucional que limita las “pensiones doradas”.

Encabezados por José Antonio Vega, vocero de la Alianza Nacional de Jubilados, los pensionados se concentraron en la calle Laguna de Mayrán, cuya circulación se vio afectada durante menos de una hora.

“El segundo transitorio del artículo 127 constitucional pretende aplicar nuevas condiciones a derechos que ya estaban plenamente consolidados, generando efectos retroactivos que vulneran derechos adquiridos y debilitan uno de los pilares del Estado de Derecho.

“Cuando el Estado cambia las reglas después de que un trabajador cumplió durante décadas con todas sus obligaciones, no solamente pone en riesgo una pensión”, sostuvo Vega durante un pronunciamiento.

La reforma a las “pensiones doradas”, una de las últimas modificaciones constitucionales aprobadas por el Congreso durante el pasado periodo ordinario de sesiones, establece que las jubilaciones no pueden exceder el 50 por ciento de lo que gana el titular del Ejecutivo, es decir, 70 mil pesos mensuales.

En entrevista, Vega dijo que las manifestaciones semanales que realiza la Alianza Nacional de Jubilados buscan construir un mejor artículo 127.

La organización, destacó el líder, ha iniciado una ronda de acercamientos con el Gobierno federal para impulsar el cese de la aplicación de la reforma, establecer mesas de diálogo para perfilar nuevas adecuaciones al artículo 127 y eliminar la retroactividad.

Vega consideró importante que el Gobierno cuente con la información completa para tomar las decisiones antes de modificar la Constitución.

Varios compañeros, dijo, tienen enfermedades y ahora, con la nueva normativa, se ven orillados a reajustar sus finanzas.

“Con lo que ya gané (como jubilado), yo digo, voy a dedicar esto para medicamento, voy a dedicar esto para alimento, voy a dedicar esto para desarrollo de mi familia, y hago mi proyección. Y hoy, que se viene esta parte, yo enfermo, ¿a qué le dedico ahora el dinero? ¿Al medicamento o a mi alimento? Esa parte humanista falta”, consideró.

Aunque consideró difícil precisar el número exacto de pensionados que fueron afectados de manera retroactiva por la reforma, calculó que son entre 50 y 94 mil a nivel nacional.

Acciones como esta se replican en varios estados de la República, todas ellas con el propósito de impulsar una nueva reforma de pensiones.

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