Se reduce en México tasa de trabajo infantil; todavía afecta a 3.5 millones

Unos 3.5 millones de menores mexicanos trabajaban en 2025, una cifra que supuso que la tasa de trabajo infantil en México se redujera hasta el 12.6 por ciento, reveló este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Un 75 % de los niños están en un sector de actividad peligroso. Es decir, tres de cada cuatro niños o niñas están en ese tipo de actividades”, puntualizó Mauricio Rodríguez Abreu, titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, durante la presentación de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI).

La tasa de trabajo infantil disminuyó del 13.1 por ciento en 2022 al 12.6 por ciento en 2025, aunque todavía por encima del 11.4 por ciento registrado en 2019.

El estudio reveló que el 10.2 por ciento de las niñas y el 15 por ciento de los niños de entre 5 y 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil.

Por edades, la incidencia fue del 8.6 por ciento entre los menores de 5 a 14 años, mientras que alcanzó el 24.6 por ciento entre los adolescentes de 15 a 17 años.

Del total de menores en situación de trabajo infantil, 1.8 millones desempeñaban ocupaciones no permitidas por la legislación mexicana y otros 1.9 millones realizaban quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas, categorías que se superponen parcialmente.

El Inegi precisó que las ocupaciones no permitidas incluyen actividades realizadas por debajo de la edad mínima legal y trabajos peligrosos, mientras que las tareas domésticas inadecuadas comprenden jornadas prolongadas o actividades que ponen en riesgo la salud y la integridad física.

DESIGUALDADES Y TRABAJOS PELIGROSOS

La encuesta mostró que el trabajo infantil afectó especialmente a la población indígena, con una tasa del 24.9 por ciento, casi el doble del promedio nacional, seguida de la población afrodescendiente, con el 15.6 por ciento.

Por estados, las mayores tasas se registraron en Guerrero (22.6%), Oaxaca (20.9%) y Chiapas (20.3%), mientras que las menores correspondieron a Sinaloa (5.4%), Baja California (5.8%) y Coahuila (7%).

Entre los menores que desempeñaban ocupaciones no permitidas, el 27.7 por ciento trabajaba en el sector agropecuario, el 27.3 por ciento en servicios y el 24.5 por ciento en comercio.

Además, el 12.2 por ciento de este grupo laboraba más de 48 horas semanales, mientras que el 32.1 por ciento superaba las 28 horas.

La encuesta también evidenció una relación entre el trabajo infantil y la exclusión educativa: la tasa alcanzó el 48.4 por ciento entre los menores que no asistían a la escuela, frente al 9.9 por ciento entre quienes sí acudían.

El trabajo infantil en México también está bajo la vigilancia de Estados Unidos, cuyo Departamento de Trabajo ha reconocido avances en su combate, pero advierte de la persistencia de formas graves de explotación y deficiencias en la inspección laboral, en un contexto en el que el T-MEC (un tratado entre México, EE.UU. y Canadá) contempla compromisos para erradicar estas prácticas.