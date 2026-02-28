Secihti aclara información sobre presunto ciberataque y garantiza la protección de datos del SNI

Respecto a la información que circula en redes sociales sobre un supuesto ciberataque al sistema de pagos de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), se informa lo siguiente:

La Secretaría da seguimiento al registro de datos bancarios de un beneficiario del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNI), debido a que hubo una captura incorrecta de la información y será subsanada a la brevedad.

Las imágenes que se muestran corresponden a un talón de pago de una persona que no fue sustraído del sistema y no constituye un escenario de ciberataque ni de alguna afectación digital a la Secretaría.

Con el apoyo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) se mantienen protocolos de alertamiento y prevención en materia de ciberseguridad con el propósito de salvaguardar la información de las y los mexicanos.

La Secihti reitera su compromiso con la transparencia, la veracidad y la comunicación responsable, y hace un llamado a la ciudadanía a recurrir únicamente a los canales oficiales de información.