Segob rechaza señalamientos de Riva Palacio sobre apoyo a Israel Vallarta y estrategia contra Loret y Ciro
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Segob rechazó la columna de Raymundo Riva Palacio y negó haber organizado un foro con Israel Vallarta o apoyar demandas contra periodistas
La Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó este martes el contenido de la columna “El gobierno contra Loret y Ciro”, publicada por el periodista Raymundo Riva Palacio en El Financiero, y aseguró que la información relacionada con un supuesto foro encabezado por la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, así como un presunto respaldo institucional a Israel Vallarta, es incorrecta.
A través de un comunicado oficial, la dependencia negó haber organizado o participado en reuniones con Vallarta y rechazó que exista una estrategia gubernamental para apoyar acciones legales contra periodistas.
GOBERNACIÓN NIEGA ORGANIZACIÓN DE UN FORO CON ISRAEL VALLARTA
En el documento, la Secretaría de Gobernación respondió a las afirmaciones contenidas en la columna y precisó que el supuesto encuentro mencionado por el articulista no formó parte de sus actividades institucionales.
“Con relación a la columna ‘El gobierno contra Loret y Ciro’, publicada por Raymundo Riva Palacio en El Financiero este martes, donde se hace referencia a un reciente foro organizado y encabezado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se precisa lo siguiente”, indicó la dependencia.
Posteriormente, la Segob afirmó:
“Falso que ese foro se haya organizado, contemplado o formado parte de la agenda de la Secretaría de Gobernación.”
Asimismo, sostuvo que la secretaria Rosa Icela Rodríguez no ha sostenido reuniones con Israel Vallarta en los términos descritos por el columnista.
“La titular de Gobernación no ha ‘organizado’, ‘encabezado’ ni participado en ningún foro o reunión pública o privada con el señor Israel Vallarta.”
RECHAZAN APOYO INSTITUCIONAL A DEMANDAS CONTRA PERIODISTAS
La dependencia también negó que exista respaldo institucional o una instrucción presidencial para brindar apoyo jurídico a Vallarta o para impulsar acciones legales contra comunicadores.
“Se desmiente de manera categórica cualquier apoyo institucional, ‘instrucción presidencial’ o participación de la Secretaría de Gobernación o su titular, en la organización de foros o respaldo jurídico a demandas particulares o estrategia dirigida contra persona alguna.”
En el mismo comunicado, la Secretaría reiteró la postura del Gobierno federal respecto a la libertad de expresión.
“La libertad de expresión y el ejercicio periodístico están garantizados por la Constitución. Son un compromiso irrenunciable del Gobierno de México.”
Finalmente, solicitó la rectificación de la información publicada.
“La información publicada es incorrecta. Se solicita la rectificación correspondiente.”
El comunicado fue firmado por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación.
¿QUÉ SEÑALA LA COLUMNA DE RAYMUNDO RIVA PALACIO?
En su columna titulada “El gobierno contra Loret y Ciro”, publicada este martes en El Financiero, Raymundo Riva Palacio sostiene que existe una estrategia del Gobierno federal dirigida contra periodistas críticos de la llamada Cuarta Transformación.
El articulista afirma que dicha estrategia tendría como principales objetivos a Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva, y señala que Israel Vallarta prepararía demandas por daño moral en su contra relacionadas con la cobertura del caso Florence Cassez.
La publicación también hace referencia al proceso judicial de Vallarta, detenido en diciembre de 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassez, y expone diversos antecedentes del caso, incluyendo la transmisión televisiva realizada ese año y las resoluciones judiciales posteriores relacionadas con el debido proceso.
COLUMNA MENCIONA PRESUNTO APOYO DEL GOBIERNO A VALLARTA
Entre los señalamientos contenidos en la columna, Riva Palacio asegura que Vallarta habría manifestado durante un supuesto foro organizado por la Secretaría de Gobernación que preparaba demandas contra Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva y otros medios de comunicación.
Asimismo, sostiene que el Gobierno federal brindaría respaldo jurídico a dichas acciones legales y atribuye a la Presidencia una presunta instrucción para apoyar esa estrategia.
Además, el texto afirma que la medida coincidiría con el debate sobre la Ley de Audiencias y plantea que el respaldo gubernamental a una demanda promovida por un particular podría generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico.
SEGOB MANTIENE SU POSTURA
Con el comunicado difundido este martes, la Secretaría de Gobernación rechazó los señalamientos expuestos en la columna y reiteró que ni la dependencia ni su titular han organizado reuniones con Israel Vallarta o participado en estrategias dirigidas contra periodistas. La dependencia sostuvo que el ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo se encuentra garantizado por la Constitución y pidió la rectificación de la información publicada.