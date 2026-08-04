Segob rechaza señalamientos de Riva Palacio sobre apoyo a Israel Vallarta y estrategia contra Loret y Ciro

A través de un comunicado oficial, la dependencia negó haber organizado o participado en reuniones con Vallarta y rechazó que exista una estrategia gubernamental para apoyar acciones legales contra periodistas.

La Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó este martes el contenido de la columna “El gobierno contra Loret y Ciro”, publicada por el periodista Raymundo Riva Palacio en El Financiero , y aseguró que la información relacionada con un supuesto foro encabezado por la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, así como un presunto respaldo institucional a Israel Vallarta, es incorrecta.

GOBERNACIÓN NIEGA ORGANIZACIÓN DE UN FORO CON ISRAEL VALLARTA

En el documento, la Secretaría de Gobernación respondió a las afirmaciones contenidas en la columna y precisó que el supuesto encuentro mencionado por el articulista no formó parte de sus actividades institucionales.

“Con relación a la columna ‘El gobierno contra Loret y Ciro’, publicada por Raymundo Riva Palacio en El Financiero este martes, donde se hace referencia a un reciente foro organizado y encabezado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se precisa lo siguiente”, indicó la dependencia.

Posteriormente, la Segob afirmó:

“Falso que ese foro se haya organizado, contemplado o formado parte de la agenda de la Secretaría de Gobernación.”

Asimismo, sostuvo que la secretaria Rosa Icela Rodríguez no ha sostenido reuniones con Israel Vallarta en los términos descritos por el columnista.

“La titular de Gobernación no ha ‘organizado’, ‘encabezado’ ni participado en ningún foro o reunión pública o privada con el señor Israel Vallarta.”

RECHAZAN APOYO INSTITUCIONAL A DEMANDAS CONTRA PERIODISTAS

La dependencia también negó que exista respaldo institucional o una instrucción presidencial para brindar apoyo jurídico a Vallarta o para impulsar acciones legales contra comunicadores.

“Se desmiente de manera categórica cualquier apoyo institucional, ‘instrucción presidencial’ o participación de la Secretaría de Gobernación o su titular, en la organización de foros o respaldo jurídico a demandas particulares o estrategia dirigida contra persona alguna.”

En el mismo comunicado, la Secretaría reiteró la postura del Gobierno federal respecto a la libertad de expresión.

“La libertad de expresión y el ejercicio periodístico están garantizados por la Constitución. Son un compromiso irrenunciable del Gobierno de México.”

Finalmente, solicitó la rectificación de la información publicada.

“La información publicada es incorrecta. Se solicita la rectificación correspondiente.”

El comunicado fue firmado por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación.