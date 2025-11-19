Según la ONU, en México más de 10 millones de mujeres han sido víctimas de la violencia digital

Al mismo tiempo, este tipo de agresiones tienen efectos “devastadores” en la vida de quienes la atraviesan, avisó Marion Reimers, embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres y sobreviviente de violencia digital.

“Volvemos a alzar la voz frente a una amenaza que crece con enorme rapidez, la violencia digital (...) que no distingue edad ni poder, desde una adolescente que abre su primer perfil en redes sociales hasta la jefa suprema de las Fuerzas Armadas (la presidenta Claudia Shienbaum)”, dijo Pizani, en la presentación de la campaña en la capital mexicana.

La violencia digital, -que incluye el ciberacoso y la difusión no consentida de material íntimo, entre otras agresiones-, es una de las formas de violencia de género de mayor crecimiento en los últimos años, señaló Moni Pizani, representante de ONU Mujeres México.

CIUDAD DE MÉXICO- Más de 10 millones de mujeres en México han padecido violencia digital, “una amenaza que crece con enorme rapidez”, según alertó este martes ONU Mujeres, al anunciar la campaña ‘Es Real. #EsViolenciaDigital’, en colaboración con activistas como Olimpia Coral Melo y artistas como Ximena Sariñana.

Reimers, advirtió así de las afectaciones y daños a la salud mental y física de las víctimas. “Sus efectos son reales, y puedo decirlo a título personal, sus impactos son profundos, la ansiedad, el miedo, el silenciamiento, la pérdida de oportunidades, la pérdida de trabajos, como en mi caso, la decisión de cerrar cuentas”, expuso.

Olimpia Coral Melo, impulsora de la ley Olimpia para castigar la violencia digital en México, remarcó la importancia de nombrar este tipo de violencia y de señalar a los responsables de perpetuarla: las empresas tecnológicas.

“Perpetúan a través de un algoritmo patriarcal este tipo de violencia y también ellos tienen que tener responsabilidades activas”, enfatizó la también sobreviviente de violencia digital.

Diana Wong, creadora de contenido y comediante, coincidió en la urgencia de exigirle a los gigantes tecnológicos que, así como crean algoritmos para aumentar el consumo de ciertos contenidos o productos, también incorporen herramientas “que detecten a tiempo patrones de acoso y eviten tantos lugares tan horribles” que atraviesan muchas mujeres.

Ximena Sariñana, cantante y actriz, compartió su experiencia como sobreviviente de este tipo de violencia, al tiempo que reconoció el privilegio que tiene al contar con una red de apoyo y herramientas para enfrentarla.

“Todos los días recibimos comentarios, mensajes de acoso, mensajes de venganza, amenazas, fotografías no solicitadas, e incluso muchas veces nuestras opiniones y visiones son canceladas por el simple hecho de existir de una manera que no va con lo que se espera de las mujeres en esta sociedad patriarcal y machista”, denunció la artista.

Por su parte, Eréndira Ibarra, actriz y activista, advirtió que “la violencia digital se ha convertido en la mano dura del patriarcado”, por lo que hizo un llamado a “construir redes de paz en estos espacios de odio” para así enfrentar ese “algoritmo patriarcal”.

La campaña también incluye contenidos dirigidos a los hombres, particularmente para advertir sobre las comunidades digitales que promueven masculinidades agresivas y violentas, conocidos como manosfera o machosfera.

“La machosfera es un virus que se propaga a niveles pandémicos, a través de contenido tan sutil como un meme, un chiste o consejos de ligue, que fácilmente se van aprovechando de las inseguridades y miedos de muchos hombres y niños”, expuso Diego Alfaro, creador de contenido.

La campaña ‘Es Real. #EsViolenciaDigital’ busca visibilizar y prevenir este tipo de violencia, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.

En México, tres de cada 10 mujeres usuarias de internet han vivido violencia digital, lo que representa más de 10 millones de mujeres, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

No obstante, más del 70 % de los casos de violencia sexual digital en México no se denuncian, según el estudio de 2025 ‘Violencia sexual digital contra las mujeres en México: El papel de Ley Olimpia en la transformación de los mandatos de género que la sostienen’.