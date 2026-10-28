Senado avala excluir a armadoras de control por pérdidas fiscales

Así, la medida de control para evitar que inflen gastos e inventen pérdidas fiscales con el uso de facturas falsas para no pagar los gravámenes correspondientes, será para el resto de las empresas en México.

El Senado de la República aprobó excluir a las empresas armadoras de la industria automotriz de los controles para evitar que las empresas abusen de tratamientos especiales para no cumplir en forma.

También se avaló un cambio en beneficio de las empresas dedicadas al expendio, distribución, y comercialización de combustibles.

Lo anterior, luego de que por mayoría la Cámara Alta admitió una reserva presentada por el Grupo Parlamentario de Morena en la discusión en lo particular de la minuta del dictamen de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) con modificaciones al artículo 78-E en sus fracciones tercera y novena.

Con lo anterior, la cámara revisora devolvió a los diputados la minuta con las modificaciones para que la Comisión de Hacienda analice y dictamine nuevamente el proyecto.

La reserva, autoría de Ignacio Mier, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, fue presentada en tribuna por su compañero Emmanuel Reyes, en la cual expuso que dicha industria pertenece a un régimen aduanero especializado con controles y obligaciones específicas.

Además, su operación guarda similitud material con empresas maquiladoras, que ya están exceptuadas, argumentó.

Destacó que la industria automotriz es una de las columnas de la economía nacional, ya que representa cerca de 4% del Producto Interno Bruto (PIB) y alrededor de una quinta parte del PIB manufacturero.

”México es uno de los principales exportadores del mundo, y esta industria es una de las mayores fuentes de divisas que transformó a estados como Guanajuato, San Luis Potosí y Nuevo León”, aseguró.

INCENTIVO PARA LA INDUSTRIA

Al respecto, el fiscalista Jesús Rodríguez explicó que la modificación que hizo el Senado beneficiará a las armadoras que operan bajo la figura de depósito fiscal.

También al sector de hidrocarburos, como gasolineras y distribuidores de combustibles.

”Serán un incentivo a la industria automotriz y de autopartes y un alivio fiscal o administrativo para el sector de hidrocarburos”, afirmó.

De los posibles impactos, el experto, señaló que se dará un impulso a la inversión y competitividad, y dará mayor liquidez a las empresas.

Pero lo más importante, ponderó, es que es una señal de apoyo del gobierno federal a sectores clave de la economía.

El Senado también aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD) y de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio 2027.

La LFD se avaló en lo general y en lo particular sin ninguna modificación en los mismos términos del dictamen enviado por la Cámara de Diputados.

Todos los dictámenes fueron aprobados luego de más de 7 horas de debate por mayoría de Morena, el Verde y PT y con los votos en contra del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano debido a que no están de acuerdo con el nivel de endeudamiento propuesto de 1.7 billones de pesos, y los aumentos en los servicios migratorios, de telecomunicaciones, financieros y sanitarios para el próximo año.