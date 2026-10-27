Aprueban Morena y aliados Cuenta Pública 2024 con 67 mmdp por aclarar

CDMX.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Cuenta Pública 2024. Lo hizo en medio de críticas de la oposición por presuntos malos manejos del presupuesto y falta de transparencia.Quedó aprobada por 321 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como sufragios 117 en contra del PRI, PAN y MC. Durante el debate, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Arturo Yáñez Cuéllar, acusó que los recursos públicos dados para el año 2024 “fueron amplios, pero mal ejercidos”, y afirmó que “hay falta de transparencia en su ejercicio”.

“No hay aplicación de los recursos en materia de salud, educación y seguridad pública”, comentó. Por su parte, el legislador del Partido Acción Nacional, Héctor Saúl Téllez Hernández, dijo que su bancada no puede aprobar la cuenta pública 2024 porque solo en ese año se registraron presuntos daños al erario por más de 67 mil millones de pesos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). ASF DETECTA IRREGULARIDADES POR 66.5 MILLONES DE PESOS EN EL INE Recordó que en ese mismo año, fue cuando esta dependencia a cargo del auditor superior Aureliano Hernández Palacios Cardel detectó irregularidades por 66.5 millones de pesos al interior del Instituto Nacional Electoral (INE). “Y este es únicamente la punta del iceberg de los aproximadamente mil millones de pesos que están bajo observación en la corrupción que generó Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral y curiosamente la empresa que estaba observada, y lo que pedimos es que esta investigación llegue a fondo”, declaró.

En defensa del proyecto, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos, aseguró que la revisión de la Cuenta Pública 2024 “es un ejercicio republicano y significativo, el cual presenta el último año de ejercicio del anterior gobierno que fue el primero de la transformación actual”. Agregó que en ese año se destinaron “montos históricos” a la atención de programas sociales “en beneficio del pueblo de México”. Después de su aprobación, la minuta fue turnada al ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).