Senadora de Morena rechaza declarar al fentanilo como “arma masiva”

La presidenta de la Comisión de Gobernación e integrante de la Comisión de Salud del Senado, Margarita Valdez, expresó su firme rechazo a la orden ejecutiva emitida por el presidente de EU, Donald Trump, quien declaró al fentanilo como un arma de destrucción masiva.

La legisladora de Morena advirtió que esta clasificación generalizada ignora la función terapéutica fundamental que tiene la sustancia en el sistema sanitario, donde es utilizada como un analgésico de alta efectividad para pacientes con enfermedades terminales o intervenciones quirúrgicas complejas.

De acuerdo con la senadora, el enfoque no debe ser la prohibición absoluta, sino una regulación estricta sobre la producción, venta y uso del fármaco.

Valdez subrayó que el fentanilo de uso medicinal es un componente insustituible para controlar el dolor en casos de cáncer y anestesias, por lo que sacarlo de circulación bajo una categoría de “exterminio” representaría un retroceso en la atención médica especializada.

La postura de la legisladora surge como una respuesta directa a las acciones de Donald Trump, quien el pasado 15 de diciembre firmó el decreto que otorga al fentanilo el estatus de arma de destrucción masiva bajo el argumento de que ninguna bomba causa el nivel de daño que esta sustancia provoca actualmente.

El mandatario estadounidense justificó la medida señalando que el consumo de este opioide es responsable de la muerte de entre 200 mil y 300 mil personas anualmente.

No obstante, desde la perspectiva del Senado mexicano, se recalca la necesidad de diferenciar entre el tráfico ilícito y el recurso clínico, evitando que el fentanilo “todo parejo” sea estigmatizado como una herramienta de exterminio masivo, dada su relevancia científica y médica.

