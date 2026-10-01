Señalan a gestor cultural de Campeche por presuntos delitos sexuales contra menores

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Señalan a gestor cultural de Campeche por presuntos delitos sexuales contra menores
    DLR difundió audios y acusaciones contra un gestor cultural de Campeche por presuntos delitos contra menores. VANGUARDIA

El colectivo DLR difundió audios sobre una niña de 11 años y acusó al gestor de ofrecer servicios sexuales de una adolescente de 15 años.

El colectivo hacktivista DLR difundió señalamientos contra un gestor cultural originario de Hecelchakán, Campeche, a quien identificó con el nombre de Claudio S., y acusó de formar parte de una presunta red de explotación sexual de menores.

El señalado es identificado como maestro de lengua maya del colectivo Wey yano’one’, dedicado a actividades de difusión cultural. Los señalamientos comenzaron el 21 de septiembre de 2026, cuando DLR lo acusó de ofrecer servicios sexuales de una adolescente de 15 años mediante un grupo de Facebook.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hay-un-vinculo-entre-los-trastornos-mentales-y-el-abuso-sexual-infantil-un-nuevo-estudio-realizado-en-mexico-senala-que-no-ML23822187

El 30 de septiembre, el colectivo difundió además audios en los que atribuyó al gestor declaraciones sobre una niña de 11 años que, de acuerdo con la denuncia, acudía a talleres culturales impartidos por él.

Hasta el 30 de septiembre, las fiscalías de Campeche y Yucatán no habían informado sobre la apertura de una carpeta de investigación relacionada con estos señalamientos.

DLR DIFUNDE AUDIOS SOBRE UNA MENOR DE 11 AÑOS

En una de las grabaciones difundidas por DLR, una voz que el colectivo atribuye al gestor habla sobre su intención de agredir sexualmente a una niña de 11 años que, según la misma grabación, era su vecina.

En el audio, la persona también menciona que impartía clases en talleres instalados en su propia casa y que había ganado la confianza de la menor.

Un segundo audio difundido el mismo día registra, según DLR, una conversación entre el señalado y otro hombre sobre la misma niña. En ese fragmento, la voz atribuida al gestor hace referencia a que la menor ya había adquirido confianza y menciona un acercamiento físico hacia ella.

Los audios fueron presentados por el colectivo como parte de la evidencia con la que sustenta sus acusaciones. No obstante, la información proporcionada no señala que una autoridad ministerial haya confirmado hasta ese momento la identidad de la voz o la autenticidad de las grabaciones.

SEÑALAMIENTO PREVIO INVOLUCRÓ A UNA ADOLESCENTE DE 15 AÑOS

Antes de publicar los audios, DLR había acusado al gestor de utilizar una identidad falsa para ingresar al grupo de Facebook “Renta de Peluches CDMX y Estados”.

De acuerdo con el colectivo, dentro de ese grupo habría utilizado la identidad de una mujer y se habría presentado como madre soltera. Posteriormente, publicó una fotografía de una mujer junto a una adolescente de 15 años.

DLR sostuvo que en los comentarios de esa publicación también se habría compartido material de contenido sexual explícito en el que presuntamente aparecía la menor.

Tras la primera denuncia, el perfil de Facebook atribuido al gestor y la página del colectivo Wey yano’one’ dejaron de estar disponibles en esa plataforma, según los reportes citados por el colectivo.

Al momento de los primeros reportes, una cuenta de TikTok y un perfil de Instagram atribuidos al señalado continuaban activos.

FISCALÍA DE YUCATÁN Y CAMPECHE NO HABÍA ABIERTO INVESTIGACIÓN

Hasta el 30 de septiembre, ninguna de las fiscalías estatales de Yucatán y Campeche había informado sobre la apertura de una investigación formal relacionada con las acusaciones difundidas por DLR.

Consultada por Proceso, la Fiscalía General del Estado de Yucatán señaló que verificaría si existía alguna denuncia previa relacionada con el caso.

La Fiscalía General del Estado de Campeche respondió que, de acuerdo con su postura ante la consulta, los hechos señalados no correspondían a un delito perseguido de oficio.

La falta de una investigación institucional se convirtió en uno de los puntos señalados alrededor del caso, debido a que las acusaciones habían sido difundidas públicamente desde el 21 de septiembre y posteriormente se hicieron públicos los audios relacionados con las menores.

ESPECIALISTA SEÑALA DIFICULTADES PARA INVESTIGAR EVIDENCIA DIGITAL

El abogado y maestro en Amparo Moisés Velázquez señaló a Proceso que las fiscalías locales enfrentan deficiencias para procesar evidencia digital relacionada con posibles delitos cometidos mediante redes sociales.

“Las fiscalías no tienen ni el personal ni la capacitación para procesar la evidencia digital”, afirmó el especialista.

Velázquez explicó que, ante una publicación en Facebook, las autoridades pueden limitarse a realizar una captura de pantalla, sin necesariamente establecer a quién pertenece el perfil, desde qué dirección IP se conectó el usuario o solicitar información directamente a Meta.

El abogado consideró que las conductas atribuidas al gestor podrían ser analizadas bajo figuras delictivas relacionadas con trata de personas y explotación sexual infantil. Sin embargo, corresponde a las autoridades determinar si los hechos denunciados constituyen algún delito y, en su caso, establecer responsabilidades.

Velázquez ha representado a familiares de víctimas de Tenorio N., un hombre detenido en Yucatán en 2024 después de que Google emitiera una alerta relacionada con el almacenamiento y distribución de material de abuso sexual infantil.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/destapa-fiscalia-de-massachusetts-abusos-de-270-clerigos-a-mil-ninos-en-un-siglo-DL23824421

El especialista también cuestionó las capacidades institucionales para preservar este tipo de evidencia y señaló que la eliminación de una publicación puede dificultar su incorporación a una investigación cuando no se realizan procedimientos técnicos para conservar y autenticar la información.

Hasta el cierre de la información proporcionada, no se había informado sobre personas detenidas ni sobre una carpeta de investigación abierta por las fiscalías de Campeche o Yucatán en relación con los señalamientos contra el gestor cultural.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Delitos Sexuales
Menores De Edad

Localizaciones


Campeche

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Andy López: Sombras nada más

Andy López: Sombras nada más
NosotrAs: Cómo se construyó el mito de la madre mexicana

NosotrAs: Cómo se construyó el mito de la madre mexicana
El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reapareció este miércoles en redes sociales para anunciar su nuevo libro “Pueblo”.

AMLO reaparece con mensaje desde Palenque y libro, en medio de señalamientos contra Andy López Beltrán
Nacional Monte de Piedad y STPS llegan a un acuerdo y levantan huelga.

Nacional Monte de Piedad llega a acuerdo y levanta huelga: ¿Qué pasará ahora?
El Hombre Pájaro, también conocido como el Hombre Polilla, es una entidad legendaria avistada en México y Estados Unidos.

El misterioso Hombre Pájaro fue herido en Saltillo; ex guardia de seguridad cuenta aterrador relato
Además de ser una flor representativa del Día de Muertos, el cempasúchil puede ayudar a atraer abejas, mariposas y colibríes.

Cómo cultivar cempasúchil desde casa antes del Día de Muertos
Ernesto Laguardia quedó fuera de La Casa de los Famosos México 2026 durante la semifinal y reaccionó con visible decepción tras conocer que no llegaría a la gran final del reality.

Ernesto Laguardia se va de La Casa de los Famosos México 2026... ‘Estaba muy dolido’
El estelar dominicano reconoció que sus declaraciones sobre los 14 años y 500 millones de dólares de su contrato fueron desafortunadas.

Arropado por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. se disculpa tras sus ‘incendiarias’ declaraciones