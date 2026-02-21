Señalan en EU a hijo de ex Gobernador de Jalisco de colaborar con el CJNG

/ 21 febrero 2026
    Señalan en EU a hijo de ex Gobernador de Jalisco de colaborar con el CJNG
    De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, Rivera Miramontes colabora con Michael Ibarra Díaz Jr., involucrado con el CJNG. REFORMA

Se trata de Carlos Humberto Rivera Miramontes, propietario del resort ubicado en la localidad de Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, y quien fue incriminado en actividades ilícitas por el Departamento del Tesoro

Un hijo de Carlos Rivera Aceves, el único ex Gobernador priista de Jalisco vivo, es señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un esquema de fraudes en tiempos compartidos en la Riviera Nayarit.

Se trata de Carlos Humberto Rivera Miramontes, propietario del resort ubicado en la localidad de Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, y quien fue incriminado en actividades ilícitas por el Departamento del Tesoro, por lo que anunciaron que congelarían todos los bienes y activos de sus empresas con actividad en ese país.

TE PUEDE INTERESAR: Apunta SSP a más resorts utilizados por el CJNG para fraude y lavado de dinero

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, Rivera Miramontes colabora con Michael Ibarra Díaz Jr., involucrado con el CJNG.

El ex Gobernador procreó seis hijos con Olivia Miramontes Aguirre: Carlos Humberto (el señalado), Juan Carlos, Carlos Tonatiuh, Roberto Carlos, Selene y Araceli.

En 1992, el Gobernador constitucional Guillermo Cosío Vidaurri (PRI) pidió licencia al cargo por tiempo indefinido, tras las explosiones del 22 de abril en el Sector Reforma de Guadalajara.

La decisión sobre quién sería su relevo radicó en el Congreso local. Durante la Legislatura vigente, Rivera Aceves coordinaba a la bancada priista y, al ser mayoría y el partido oficial, los diputados se decantaron por él como interino.

A la postre, completaría el periodo constitucional 1989-1995, con un mandato de 1992 a 1995.

