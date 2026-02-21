Apunta SSP a más resorts utilizados por el CJNG para fraude y lavado de dinero

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que existen más investigaciones en México relacionadas con resorts presuntamente vinculados con operaciones criminales, además del caso detectado en la Riviera Nayarit.

En la conferencia matutina, el funcionario federal fue cuestionado luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el complejo Kovay Gardens era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para fraude y lavado de dinero.

- ¿Y sabe de más casos? ¿Se están investigando otros casos o este conglomerado tendría otros resorts similares?, se le preguntó.

”De ese caso en específico ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas, pero sí hay otros casos en otros estados de la República”, respondió García Harfuch.

Autoridades estadounidenses informaron el jueves que congelaron activos y señalaron a empresas y personas relacionadas con ese esquema.

El Tesoro indicó que designó a 17 compañías, una en Estados Unidos, y a cinco individuos vinculados con la red de fraude de tiempos compartidos.

El titular de la SSPC informó que cada indagatoria relacionada con el lavado que llevan a cabo los cárteles sigue su propia ruta.

- ¿Es una investigación general que se está haciendo?, se le insistió. ”No, son investigaciones distintas. Esta investigación en particular es una investigación que lleva la Unidad de Inteligencia Financiera con la Fiscalía General de la República (FGR)”, respondió.

El Departamento del Tesoro también señaló que el propietario del resort, Carlos Humberto Rivera Miramontes, tendría historial de colaboración con narcotraficantes.

“Las operaciones de fraude de tiempo compartido en Nayarit están controladas por integrantes del CJNG que actúan en nombre de Audias Flores Silva, el comandante regional del CJNG”, indicó.

El Gobierno estadounidense ofreció además una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a la captura de Flores Silva.

Al abordar el tema, García Harfuch informó que las pesquisas siguen en proceso.

”Hay una investigación en proceso que está coordinándose con la Unidad de Inteligencia Financiera”, aseguró.

”Es una investigación en proceso y la Fiscalía dará información en su momento”.