Apunta SSP a más resorts utilizados por el CJNG para fraude y lavado de dinero

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 21 febrero 2026
    Apunta SSP a más resorts utilizados por el CJNG para fraude y lavado de dinero
    El Tesoro de EU indicó que designó a 17 compañías, una en Estados Unidos, y a cinco individuos vinculados con la red de fraude de tiempos compartidos. REFORMA

El funcionario federal fue cuestionado luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el complejo Kovay Gardens era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para fraude y lavado de dinero

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que existen más investigaciones en México relacionadas con resorts presuntamente vinculados con operaciones criminales, además del caso detectado en la Riviera Nayarit.

En la conferencia matutina, el funcionario federal fue cuestionado luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el complejo Kovay Gardens era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para fraude y lavado de dinero.

TE PUEDE INTERESAR: Se rompe diálogo sobre reforma electoral entre el Gobierno de Sheinbaum y el PT y PVEM

- ¿Y sabe de más casos? ¿Se están investigando otros casos o este conglomerado tendría otros resorts similares?, se le preguntó.

”De ese caso en específico ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas, pero sí hay otros casos en otros estados de la República”, respondió García Harfuch.

Autoridades estadounidenses informaron el jueves que congelaron activos y señalaron a empresas y personas relacionadas con ese esquema.

El Tesoro indicó que designó a 17 compañías, una en Estados Unidos, y a cinco individuos vinculados con la red de fraude de tiempos compartidos.

El titular de la SSPC informó que cada indagatoria relacionada con el lavado que llevan a cabo los cárteles sigue su propia ruta.

- ¿Es una investigación general que se está haciendo?, se le insistió. ”No, son investigaciones distintas. Esta investigación en particular es una investigación que lleva la Unidad de Inteligencia Financiera con la Fiscalía General de la República (FGR)”, respondió.

El Departamento del Tesoro también señaló que el propietario del resort, Carlos Humberto Rivera Miramontes, tendría historial de colaboración con narcotraficantes.

“Las operaciones de fraude de tiempo compartido en Nayarit están controladas por integrantes del CJNG que actúan en nombre de Audias Flores Silva, el comandante regional del CJNG”, indicó.

El Gobierno estadounidense ofreció además una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a la captura de Flores Silva.

Al abordar el tema, García Harfuch informó que las pesquisas siguen en proceso.

”Hay una investigación en proceso que está coordinándose con la Unidad de Inteligencia Financiera”, aseguró.

”Es una investigación en proceso y la Fiscalía dará información en su momento”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


LAVADO DE DINERO
Fraudes

Organizaciones


CJNG

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
El objetivo del encuentro fue fortalecer la coordinación en seguridad y procuración de justicia.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, llega a Coahuila por visita de Sheinbaum; investigación por Pasta de Conchos ‘sigue abierta’
La Fiscalía para las Mujeres y la Niñez aplica un protocolo de actuación inmediata para proteger a víctimas y judicializar los casos

Fiscalía reporta 20 carpetas por violación contra niñas en lo que va de 2026 en Coahuila
Internet y TikTok están de luto, luego que se confirmó el fallecimiento de la adulta mayor que se convirtió en todo un fenómeno, al ser reconocida por el popular meme de “Apaga la vela”.

Se apagó la vela: muere abuelita del video viral de TikTok a los 108 años
Autoridades sanitarias aplican el refuerzo de la vacunación con horarios ampliados y brigadas en campo.

Coahuila bajo vigilancia: pasa de 48 a 59 casos sospechosos de sarampión
Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza

Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza
Economía anticipa un análisis de alcance antes de fijar postura sobre posibles efectos en el intercambio bilateral.

México evaluará impacto de arancel general de 10% anunciado por Trump, dice Marcelo Ebrard
El Tecate Emblema anunció su lineup oficial para su festival de este 2026.

Tecate Emblema 2026: Desde los Jonas Brothers hasta Cazzu y Kenia Os... este es el line up oficial
Presidenta realiza ‘six-seven’, la expresión viral del momento durante evento en Guanajuato.

Claudia Sheinbaum hace ‘six-seven’ durante inauguración de bachiller en Guanajuato, ¿qué significa y por qué es viral?