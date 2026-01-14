‘Sepulta’ Corte controversia del INE contra ‘superpoderes’ de Guadalupe Taddei

México
/ 14 enero 2026
    ‘Sepulta’ Corte controversia del INE contra ‘superpoderes’ de Guadalupe Taddei
    Seis ministros votaron a favor de desechar la controversia y tres por analizar a fondo la misma. FOTO: CUARTOSCURO

Desechan ministros estudiar reformas a LEGIPE que facultan a Presidencia del INE para designar a altos funcionarios del órgano

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “sepultó” la controversia que promovió en noviembre de 2024 el Instituto Nacional Electoral (INE) para impugnar la reforma que otorga a la Presidencia del órgano designar directamente a altos funcionarios del mismo.

Los ministros resolvieron, por seis votos contra tres, la controversia que fue impulsada por la entonces secretaria ejecutiva del INE, pues determinaron que no procede el recurso al tratarse de una ley en materia electoral.

TE PUEDE INTERESAR: Corte mantiene blindaje a alcaldesa de Acapulco por presunto desvío millonario

Por ende, la Corte no se pronunció sobre la reforma, misma que ya permitió a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, nombrar unilateralmente a directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas sin el consenso del Consejo General.

De acuerdo con la demanda, la citada reforma a los artículos 45 y 49 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) atenta contra la autonomía del órgano.

En la discusión del recurso, el ministro Giovanni Figueroa dijo que la controversia sí debía analizarse, pues sostuvo que no se refiere exclusivamente a la materia electoral.

“Reconocer que el Congreso puede intervenir sin control constitucional alguno en la forma en que un órgano Constitucional autónomo organiza su vida interna, supone vaciar de contenido la autonomía que la Constitución le reconoce, reduciéndola a una declaración meramente formal y carente de eficacia jurídica. La autonomía no es solo para actos electorales, sino también la potestad de decidir sin injerencias externas como se integra su aparato administrativo”, afirmó.

En febrero de 2025, la Corte discutió un proyecto que declaraba la invalidez, pues consideraban que el reformado artículo 45 parecía contradecir artículos que no fueron modificados.

Sin embargo, con los votos en contra de las tres ministras afines a Morena, se desechó el proyecto y las acciones, que fueron promovidas por el PRI y por Movimiento Ciudadano fueron desestimadas y la Corte no se pronunció sobre el artículo 45 de la LEGIPE.

En ese proyecto solo se impugnaba el artículo 45, pero en lo recién discutido también se cuestionaba el 48, que da a la Junta General Ejecutiva, que preside Taddei, la facultad de aprobar acuerdos para coordinar y ejecutar actividades técnicas, administrativas y operativas del INE.

“No se declaró ninguna invalidez (en febrero de 2025)”, dijo Batres, quien aseguró que a pesar de estar a favor de analizar la controversia, considera que la reforma no afectó la autonomía del INE.

Los ministros María Estela Ríos, Yasmín Esquivel, Sara Herrerías, Hugo Aguilar, Arístides Guerrero e Irving Espinoza votaron por desechar la controversia. En tanto, Giovanni Figueroa, Lenia Batres y Loretta Ortiz votaron por estudiar el fondo de la misma.

Temas


Ley Electoral

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Guadalupe Taddei Zavala

Organizaciones


INE
SCJN

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

Selección de los editores
Protección a conveniencia

Protección a conveniencia
true

Peligroso amor de la 4T a Cuba
Luego de horas de intensa búsqueda, autoridades del Estado de México confirmaron la localización con vida de Erika Camila, la menor de tres años que fue sustraída tras el doble feminicidio de su madre y su abuela en Cuautitlán Izcalli.

Localizan con vida a Erika Camila, tras asesinato de su madre y abuela en Cuautitlán Izcalli
Visita. El Hotel CasaSur, en Buenos Aires, volvió al centro de la polémica tras un video publicado por la periodista mexicana.

¡Tu tía la imprudente! Critican en redes a Shanik Berman por ‘presumir’ foto del lugar donde murió Liam Payne en Argentina
El programa Viviendas para el Bienestar busca facilitar el acceso a una casa a personas sin seguridad social ni inmueble propio, mediante subsidios, financiamiento preferencial y apoyo para la autoproducción, de acuerdo con los lineamientos de la Conavi para 2026.

Vivienda del Bienestar 2026: quiénes pueden acceder a una casa y cuáles son los requisitos del programa
Desde resolución de dudas hasta optimización de tareas, las apps y sitios web basados en IA transforman la forma de aprender y producir contenidos académicos. Conoce las mejores opciones disponibles.

Estas son las mejores apps y sitios de IA para estudiantes universitarios en 2026
Reclamo. El documental sobre la quinta temporada reavivó críticas al revelar que la producción comenzó sin tener listo el desenlace

Polémica en ‘Stranger Things’: fans acusan uso de IA en el final de la serie
Sky Sports México atraviesa su etapa final tras el inicio de recortes laborales y la integración total de su programación deportiva a la oferta de Izzi en el mercado nacional.

Sky Sports dejará de operar en México tras recortes de personal y fusión con Izzi