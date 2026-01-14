Corte mantiene blindaje a alcaldesa de Acapulco por presunto desvío millonario

/ 14 enero 2026
    Corte mantiene blindaje a alcaldesa de Acapulco por presunto desvío millonario
    Abelina López Rodríguez fue señalada por el presunto desvío de 898 millones de pesos de recursos federales. /FOTO: ESPECIAL

Confirman vigencia de suspensiones que impiden tanto la revocación de mandato como la continuidad de una investigación por presunto uso irregular de recursos federales

CDMX.- La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó el blindaje concedido por el pleno anterior a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, señalada por el presunto desvío de 898 millones de pesos de recursos federales.

El Alto Tribunal, ahora encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, avaló este miércoles por unanimidad la decisión de admitir a trámite las dos controversias constitucionales promovidas por la presidenta municipal, con las que busca evitar la revocación de su mandato y frenar las investigaciones de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.

Con esta determinación, la Corte declaró infundados los recursos de reclamación interpuestos por la Auditoría Superior del Estado y el Congreso de Guerrero contra la admisión de las controversias constitucionales promovidas por López Rodríguez.

En junio del año pasado, la ministra Yasmín Esquivel Mossa admitió a trámite la controversia presentada por la alcaldesa morenista y concedió la suspensión correspondiente, lo que impidió su remoción del cargo mientras se analizaban los señalamientos por el presunto desvío de recursos.

De manera paralela, el entonces ministro Javier Laynez Potisek, hoy en retiro, otorgó una medida cautelar que congeló la investigación de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero sobre el destino de los 898 millones de pesos observados.

Se concede la suspensión solicitada para el efecto de que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero no continúe con la Fiscalización Superior de la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil veintitrés del municipio de Acapulco de Juárez”, resolvió Laynez Potisek en su momento.

Con esta resolución, se mantienen vigentes las medidas de protección concedidas a Abelina López Rodríguez hasta que la nueva Corte analice y resuelva de fondo las impugnaciones promovidas por la alcaldesa, quien respaldó a Marcelo Ebrard Casaubon durante el proceso interno rumbo a la candidatura presidencial de 2024. Con información de El Universal

