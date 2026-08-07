Sheinbaum confirma restablecimiento de relaciones diplomáticas con Perú; ‘seguiremos con la defensa de Pedro Castillo’

Durante La Mañanera del Pueblo , Sheinbaum explicó que Chávez ya viajaba rumbo a México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. La exfuncionaria permaneció durante varios meses en la Embajada de México en Lima y posteriormente recibió protección de Brasil, después de que Perú rompiera relaciones diplomáticas con el gobierno mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Perú , luego de varias semanas de diálogo entre ambos gobiernos. El anuncio ocurrió después de que las autoridades peruanas otorgaran un salvoconducto a Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo.

La mandataria señaló que el salvoconducto fue resultado de conversaciones sostenidas durante varias semanas con el nuevo gobierno peruano. Para Sheinbaum, la decisión representa una señal de voluntad para avanzar nuevamente en la relación bilateral.

“Con esto se van a restablecer las relaciones con Perú”, anunció la presidenta.

El gobierno mexicano también reconoció la participación de Brasil, país que resguardó a Betssy Chávez durante el periodo en que la representación diplomática mexicana permaneció cerrada en territorio peruano.

MÉXICO MANTENDRÁ SU POSTURA SOBRE PEDRO CASTILLO

Aunque el restablecimiento de los vínculos diplomáticos abre una nueva etapa entre ambos países, Sheinbaum dejó claro que México no modificará su posición sobre Pedro Castillo, expresidente de Perú.

La presidenta recordó que el gobierno mexicano ha expresado su postura respecto al caso del exmandatario desde su destitución y posterior detención. Por ello, aseguró que la reanudación de las relaciones bilaterales no significa abandonar el respaldo que México ha manifestado hacia Castillo.

“Como siempre lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto. Ellos lo saben, el gobierno de Perú lo sabe, pero es un paso”, señaló.

El pronunciamiento de Sheinbaum establece una diferencia entre la recuperación de los canales diplomáticos y la posición política que México mantiene sobre el proceso contra el exmandatario peruano.

El caso de Castillo fue uno de los principales puntos de tensión entre México y Perú durante los últimos años. La situación derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas y en un periodo de distanciamiento entre ambos gobiernos.

BETSSY CHÁVEZ ABRE LA PUERTA A UNA NUEVA ETAPA BILATERAL

El salvoconducto concedido a Betssy Chávez se convirtió en el punto que permitió reactivar el diálogo entre México y Perú. La exjefa del Consejo de Ministros de Castillo permaneció en la Embajada mexicana en Lima antes de quedar bajo protección de Brasil.

Con el documento otorgado por las autoridades peruanas, Chávez pudo abandonar el país y trasladarse a México. Sheinbaum informó que el traslado se realizó en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana.

La presidenta sostuvo que el acuerdo alcanzado con el gobierno peruano constituye un paso para recuperar la relación diplomática, aunque insistió en que México continuará defendiendo la posición que ha mantenido sobre el caso Castillo.

El restablecimiento de los vínculos marca así un nuevo capítulo en la relación entre ambos países, después de meses de tensión diplomática y negociaciones para encontrar una salida al conflicto generado por la protección otorgada a la exfuncionaria peruana.