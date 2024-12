Sheinbaum fija postura sobre el EZLN: respetamos críticas, pero defendemos a la 4T

CDMX.- Integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de otras comunidades se posicionaron contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y afirmaron que la situación en el país sigue sin cambios en la práctica.

Las manifestantes expresaron su desacuerdo con la frase que dijo la morenista al llegar a la presidencia “No llego sola, llegamos todas”, al calificar esto como una “falacia” porque no se han logrado erradicar los problemas estructurales que enfrentan las mujeres y las poblaciones indígenas.

“Ellos dicen que ahora es historia porque gobierna una mujer, pero sólo para ellos, para el pueblo de México no hay nada, nosotros no conocemos, no existe la cuarta transformación”, afirmó la comandante zapatista Mari, durante los encuentros internacionales “Resistencia y Rebeldía” en la víspera del 31 aniversario del alzamiento armado.

“A la presidenta Claudia Sheinbaum se le olvida que no llegaron las mujeres indígenas, las mujeres desaparecidas, las mujeres asesinadas, las mujeres presas políticas, las mujeres ausentes por feminicidio, las mujeres periodistas asesinadas, las niñas robadas, secuestradas y violadas, migrantes, las madres buscadoras, las mujeres indígenas otomís”, agregó Anselma, de la comunidad otomí.