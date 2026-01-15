Sheinbaum le pide a Rosa Icela Rodríguez que concrete visita del Papa León XIV

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum le pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a buscar a l nuncio apostólico, Joseph Spiteri, para sondear sobre las fechas en que se podría concretar esta visita, lo anterior ante las recientes declaraciones del Papa León XIV de su deseo de visitar a México.

La presidenta subrayó que México se rige por el principio constitucional del Estado laico, aunque ello no implica desconocer el profundo arraigo católico de la sociedad mexicana ni la importancia histórica y cultural que la Iglesia ha tenido en el país.

En ese sentido, señaló que el respeto a la separación entre Iglesia y Estado es compatible con el reconocimiento de las creencias mayoritarias de la población.

Durante su conferencia, la mandataria calificó como relevante y de gran interés la posibilidad de que se concrete una visita del papa León XIV a México, al considerar que se trataría de un acontecimiento de alto impacto social y simbólico.