Gobierno de Sheinbaum afirma que buscan preservar el T-MEC y las negociaciones deberán concluir en junio

México
/ 15 enero 2026
    Ebrard subrayó que la principal línea del gobierno mexicano será asegurar la continuidad del tratado. ESPECIAL

Confirman que la renegociación del tratado comercial trilateral deberá quedar concluida en junio, conforme al calendario previamente acordado

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard apuntó que la revisión del Tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) va en tiempo y forma por lo que hacia finales de mes se estima que los tres países entreguen las conclusiones de las respectivas consultas con los sectores productivos que se realizaron en cada uno de los tres países.

En ese marco, adelantó que en los próximos días se entregará a la presidenta Claudia Sheinbaum el resultado de la consulta realizada en México, documento que posteriormente será turnado al Senado como parte del proceso de revisión.

Durante la conferencia presidencial, Ebrard subrayó que la principal línea del gobierno mexicano será asegurar la continuidad del tratado, al considerar que la integración económica de América del Norte ha generado beneficios claros en términos de competitividad frente a otras regiones del mundo.

Uno de los ejes centrales de la postura mexicana, explicó, será el fortalecimiento del mecanismo de solución de controversias.

Señaló que se trata de un objetivo estratégico, al garantizar un marco de igualdad entre los tres países, reducir la incertidumbre para las industrias y evitar decisiones unilaterales que impacten de forma abrupta a sectores productivos.

La intención, añadió, es que este mecanismo sea más ágil y amplíe su alcance.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la economía nacional mantiene un desempeño sólido.

Anunció que en las próximas semanas presentará una evaluación del primer año del Plan México, con énfasis en su efecto sobre la atracción de inversiones.

Sheinbaum destacó que el plan ha generado expectativas positivas para el crecimiento de la inversión, particularmente en los sectores energético y de infraestructura, incluyendo petróleo, gas natural, energías renovables y carreteras.

Al retomar el tema de la revisión del tratado, Ebrard insistió en la necesidad de preservar y reforzar los mecanismos de resolución de controversias, así como de avanzar hacia esquemas de reciprocidad en áreas clave, como el ámbito laboral y otros instrumentos que, a juicio del gobierno mexicano, deben operar bajo criterios de paridad.

