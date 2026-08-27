Sheinbaum pide a Fuerzas Armadas ejercer sin privilegios y con humildad

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    Sheinbaum pide a Fuerzas Armadas ejercer sin privilegios y con humildad
    La Presidenta destacó que el Sistema Educativo Militar tiene la responsabilidad de formar ingenieros, médicos, enfermeras, odontólogos, especialistas en comunicaciones, estrategas, pilotos y elementos de la Guardia Nacional, pero también, subrayó, “buenos seres humanos”. REFORMA

29 licenciaturas 106 cursos de formación de clases, 78 posgrados y 131 capacitaciones para el trabajo ofrecerá la Universidad de la Defensa Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a las Fuerzas Armadas a ejercer la autoridad con prudencia, humildad y sensibilidad, y advirtió que el uniforme militar no debe representar privilegios, sino un compromiso permanente de servicio con el pueblo y la nación.

Durante la ceremonia de Clausura y Apertura de Cursos del Sistema Educativo Militar 2026, realizada en el Colegio del Aire en Zapopan, Jalisco, la Mandataria sostuvo que la preparación profesional y la disciplina de los integrantes de las Fuerzas Armadas deben estar acompañadas de valores como honestidad, solidaridad, respeto y lealtad.

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”A quienes se gradúan, no olviden nunca que la autoridad debe ejercerse con prudencia, con humildad; que la fuerza siempre debe estar acompañada de sensibilidad, que el uniforme no representa privilegios, sino servicio al pueblo y a la nación”, afirmó.

Ante el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y autoridades civiles y militares, Sheinbaum Pardo señaló que la verdadera fortaleza de las instituciones castrenses no depende únicamente de su capacidad operativa, sino de los principios que guían las decisiones de sus integrantes.

“La verdadera fortaleza no está solamente en lo que una persona sabe hacer, sino en los principios, en la convicción de cómo decide hacerlo”.

La Presidenta destacó que el Sistema Educativo Militar tiene la responsabilidad de formar ingenieros, médicos, enfermeras, odontólogos, especialistas en comunicaciones, estrategas, pilotos y elementos de la Guardia Nacional, pero también, subrayó, “buenos seres humanos”.

Por ello, pidió a los militares mantener una preparación permanente, colocar el interés superior por encima del personal y convertirse en ejemplo para sus familias y para la sociedad.

Sheinbaum Pardo reivindicó además el origen popular de las Fuerzas Armadas y su participación en las principales luchas históricas del país, particularmente en la defensa de la independencia, la soberanía y las instituciones nacionales.

Destacó que una de las principales virtudes de los militares es la lealtad a la patria, a la Constitución, a la Bandera, a la soberanía y al pueblo de México.

”La lealtad no se demuestra solamente en ceremonias, sino todos los días”, sostuvo al reconocer la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y en la atención de emergencias ocasionadas por huracanes, inundaciones, terremotos y otros desastres naturales.

La Presidenta también reconoció a las familias de los militares por acompañar la carrera castrense y enfrentar las ausencias y sacrificios que implica el servicio.

En el acto, Trevilla Trejo anunció además que comenzó el proceso legal y administrativo para cambiar el nombre de la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional por el de Universidad de la Defensa Nacional.

Explicó que no se trata únicamente de una modificación de denominación, sino de darle a la institución un nombre que refleje con mayor claridad su alcance y misión: contribuir a la formación profesional vinculada con la defensa de la integridad, independencia y soberanía de México.

La universidad seguirá integrada por 44 planteles, entre ellos el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, el Colegio de Defensa Nacional, la Escuela Superior de Guerra, el Colegio del Aire y el Heroico Colegio Militar.

También contempla seis planteles del Centro Militar de Ciencias de la Salud y una oferta de 78 posgrados, 29 licenciaturas, 106 cursos de formación de clases y 131 capacitaciones para el trabajo.

Además, personal militar participa en 81 cursos en distintos países mediante intercambios educativos.

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