Avalan Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias con cambios en 3 rubros

Ajustes que para la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) “guardan un balance importante entre regulación, libertad editorial, libertad de expresión y la viabilidad económica” de la industria.

Tras meses de diálogo entre el sector público y privado, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que integraron cambios en torno a tres temas: atención a quejas, sanciones y diferencias entre información y opinión.

Este miércoles por la mañana, en conferencia, la comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, rechazó que haya censura o se vaya contra la libertad de expresión, lo cual consideró un mito.

Con los ajustes que se hicieron “queda claro que la CRT no revisará contenidos, tutelará” que se cumpla con el procedimiento, para que se le conteste a la audiencia y se le respeten sus derechos, pero “no se revisará la respuesta” de los medios a los quejosos.

Añadió que con esos lineamientos “no hay espacio ni de interpretación ni de subjetividad, porque los procedimientos dan certeza, no se hacen consideraciones sobre contenidos, no se revisan, de eso responde el medio, es su responsabilidad del medio, lo que sí se revisa es que siempre dé respuesta en los plazos que se indican para el procedimiento”.

Explicó que se determinó que la sanción máxima para los medios de comunicación de radio y televisión será de 0.1% hasta 1% de sus ingresos anuales del concesionario.

”Para que eso sucediera tendrían que pasar varias cosas, que el medio no quiera responderle a su audiencia. Tendría que pasar que el medio no presente el informe que le pidió la defensoría, o que si se hace una recomendación el medio no le dé respuesta. Si eso sucede, la audiencia puede ir con el regulador y el regulador le hará un exhorto, no contesta el medio, entonces se inicia un procedimiento” de sanción.

Solano Rodríguez aseguró que la decisión de emitir los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias se dio tras varias propuestas en el Congreso de la Unión y porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió “varias quejas” al respecto.

Tras dar a conocer una lista de los que consideró mitos y realidades, explicó que se hicieron cambios en torno a tres áreas: atención a quejas, sanciones y diferencias entre información y opinión.

Se precisó que las intervenciones de la CRT se llevarán a cabo cuando no se cumpla con el procedimiento de atención a quejas, o que no se atiendan o que el medio no dé respuesta al inconforme.También se modificó el artículo 54 sobre las sanciones a las “conductas infractoras”, para precisar que se pondrán multas en los siguientes casos: si no se ponen a disposición de las audiencias los mecanismos de defensa, no tener defensoría o no tener código de ética.

En torno a la distinción entre información noticiosa y opinión, la comisionada presidenta dijo que se ajustó el artículo 11 para establecer que para televisión se debe usar plecas, cortinillas, mensajes en la pantalla o cualquier otro elemento que informe que los conductores expresan opiniones, mientras que para radio se sugieren efectos sonoros.

Los medios de comunicación deberán designar a la defensoría de las audiencias, se observará el principio de igualdad de género y las personas defensoras deberán regirse por imparcialidad, objetividad e independencia.

Agregó que es necesario tener un código de ética que establezca la mención expresa a los derechos de las audiencias, mecanismos de defensa, criterios editoriales y valores, así como los principios de la empresa.

SON PRODUCTO DEL DIÁLOGO: CIRT

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión consideró que se atendieron las preocupaciones de la industria mexicana de la radiodifusión, luego del diálogo “fructífero”.

Aseguró que el resultado que se obtuvo de dicho intercambio de opiniones entre los sectores privado y público crea precedente para futuros procesos normativos.

Afirmó que hubo una “plena disposición del gobierno federal para escuchar a la industria, a los especialistas y a la población en general sobre los aspectos que resultan claves para que la libertad de expresión y el derecho a la información concurran de manera armónica y lograr que los mexicanos estén cada vez mejor informados”.

Luego de darse a conocer que el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó los lineamientos, la CIRT aseguró que el nuevo texto muestra “que el gobierno federal tuvo sensibilidad en escucharlos a ellos y a nosotros, los medios de comunicación”.

Sobre los comentarios del proceso de consulta, dijo que la población quiere “medios de comunicación independientes de cualquier revisión oficial, pero también que informen con puntualidad los aconteceres de la vida nacional”, lo que se tomará en cuenta.