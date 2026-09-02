Sheinbaum realizará glosa del Segundo Informe de Gobierno en las Mañaneras con los secretarios y titulares de empresas del Estado

El ejercicio comenzó este miércoles desde Palacio Nacional y se extenderá durante las próximas conferencias matutinas. La intención es que las y los funcionarios expliquen directamente cuáles han sido, desde su perspectiva, los avances alcanzados por cada dependencia durante los primeros dos años de la actual administración.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el inicio de la glosa de su Segundo Informe de Gobierno durante las conferencias de La Mañanera del Pueblo , donde integrantes del gabinete y responsables de instituciones públicas presentarán los principales resultados de sus áreas.

Sheinbaum adelantó que en este nuevo espacio participarán secretarias y secretarios de Estado, además de directores de instituciones, responsables de organismos descentralizados y titulares de las principales empresas del Estado .

SECRETARIOS, IMSS, PEMEX Y CFE PRESENTARÁN RESULTADOS

Entre las instituciones que tendrán presencia durante la glosa se encuentran el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de otras dependencias y organismos públicos.

“Van a estar viniendo las secretarias, secretarios, directores de instituciones como el IMSS, Pemex, CFE, organismos descentralizados del Gobierno, empresas del Estado, para hacer su propio informe”, señaló la presidenta.

La mandataria explicó que cada responsable tendrá la oportunidad de presentar un balance sobre el trabajo realizado en su institución. El formato permitirá que los funcionarios detallen ante los medios de comunicación y la ciudadanía los resultados que consideran más relevantes durante este periodo de gobierno.

La glosa del Segundo Informe de Gobierno se convierte así en una extensión de la presentación realizada por Sheinbaum, pero con informes específicos de las áreas que integran la administración federal.

LUISA MARÍA ALCALDE ABRIRÁ EL RECORRIDO DE INFORMES

La presidenta informó que la primera presentación estará relacionada con el trabajo realizado en materia jurídica y legislativa. La encargada de abrir este recuento será la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde.

Durante su participación, se presentará un balance sobre las reformas constitucionales, modificaciones legales y nuevas leyes impulsadas durante los primeros dos años de la administración encabezada por Claudia Sheinbaum.

El objetivo será hacer un recuento de los principales cambios aprobados desde septiembre de 2024, periodo en el que se han registrado diversas modificaciones al marco constitucional y legal del país.

La revisión incluirá reformas que comenzaron a aprobarse durante el último mes del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales posteriormente formaron parte del nuevo escenario político y jurídico con el inicio de la administración de Sheinbaum.

LAS REFORMAS QUE DESTACÓ LA PRESIDENTA

Entre los cambios mencionados por Claudia Sheinbaum se encuentra la reforma al Poder Judicial, uno de los procesos legislativos más relevantes del periodo reciente y que modificó la estructura para la integración de este poder.

También destacó el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, una reforma enfocada en ampliar el reconocimiento de sus derechos dentro del marco constitucional mexicano.

Otro de los cambios señalados fue la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una de las reformas aprobadas durante septiembre de 2024.

Con estas presentaciones, el Gobierno de México busca desglosar los resultados de las diferentes áreas de la administración federal y explicar los cambios impulsados desde el inicio del actual gobierno.

LA MAÑANERA DEL PUEBLO SERÁ SEDE DEL BALANCE

La decisión de realizar la glosa durante La Mañanera del Pueblo permitirá que las distintas dependencias tengan un espacio propio para presentar sus informes después del Segundo Informe de Gobierno.

Durante las siguientes conferencias se espera la participación de integrantes del gabinete, directores de instituciones y titulares de empresas públicas, quienes expondrán los principales resultados de sus respectivas áreas.

El ejercicio abarcará temas relacionados con las políticas públicas, las reformas aprobadas y el funcionamiento de las instituciones federales durante los primeros dos años de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.