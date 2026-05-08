Sheinbaum rechaza acusaciones sobre intervención política de los consulados mexicanos en EU contra Trump

“Esta idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en los Estados Unidos es completamente falso. Lo que hacen los consulados, que es su papel igual que el consulado de Estados Unidos en México o de otros países, pues siempre protegen a sus ciudadanos” , expresó.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria afirmó que las representaciones consulares mexicanas únicamente desempeñan funciones diplomáticas y de asistencia a ciudadanos mexicanos, conforme a sus atribuciones legales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es “completamente falso” que los consulados mexicanos en Estados Unidos realicen actividades políticas en contra de la administración del presidente estadounidense Donald Trump , luego de versiones difundidas por medios de comunicación sobre una posible revisión a la operación diplomática mexicana en territorio estadounidense.

“Los consulados en Estados Unidos lo que hacen es la relación entre ambos países, todas las labores diplomáticas, ayudar a los ciudadanos mexicanos con trámites que tienen que hacer en México” , añadió.

Sheinbaum explicó que la labor de los consulados se centra en atender trámites, mantener la relación diplomática entre ambas naciones y brindar apoyo a la comunidad mexicana residente en Estados Unidos.

“No tenemos por qué influir en la política de Estados Unidos desde México. Defendemos a los mexicanos que viven allá porque es nuestra responsabilidad (...) Opinamos frente a la situación que tiene que ver entre ambos países o situación mundial, pero no están haciendo política en Estados Unidos, ni mucho menos” , declaró.

La presidenta señaló que el gobierno mexicano mantiene una política de respeto hacia las decisiones internas de Estados Unidos y rechazó cualquier señalamiento relacionado con una supuesta intervención política desde México.

PROTECCIÓN A MEXICANOS EN EU DURANTE REDADAS FORMA PARTE DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMBAJADA

La mandataria también se refirió a las acciones consulares durante operativos migratorios y redadas en Estados Unidos, y afirmó que la asistencia legal y consular forma parte de las obligaciones diplomáticas del Estado mexicano.

“Cuando hay redadas, tienen la obligación de darles protección, apoyarlos con un abogado, lo cual es la labor que realizan los consulados”, indicó.

Asimismo, reiteró que el gobierno mexicano no comparte la versión de que exista activismo político por parte de las oficinas diplomáticas mexicanas en territorio estadounidense.

“No estamos de acuerdo; además, no es así que los consulados realicen algún tipo de política en Estados Unidos en contra del gobierno de Estados Unidos o en contra de cualquier situación, o que estén haciendo política en Estados Unidos. Eso es absolutamente falso”, afirmó.

SHEINBAUM SEÑALA RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN

Durante su intervención, Sheinbaum mencionó que la política exterior mexicana se basa en principios constitucionales como la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de otras naciones.

“La Constitución mexicana contiene el respeto a la autodeterminación de los pueblos, lo mismo que tiene el gobierno del país vecino”, señaló.

Al ser cuestionada sobre una posible revisión o supervisión de los consulados mexicanos por parte de autoridades estadounidenses, la presidenta respondió que el gobierno federal no ha recibido notificación oficial al respecto.

“No tenemos ninguna información, pero frente a esta nota que sale en CBS, ayer, primero no tenemos ninguna información; y, segundo, no tendría por qué ser, somos respetuosos de la política de Estados Unidos”, dijo.

En relación con las visitas de consulados mexicanos a centros de detención migratoria, Sheinbaum indicó que será la Secretaría de Relaciones Exteriores la que informe sobre esas acciones y protocolos de atención.

MENOS MEXICANOS MIGRAN A ESTADOS UNIDOS

La presidenta también abordó el tema de las remesas y sostuvo que actualmente no existe incertidumbre respecto a esos recursos enviados por mexicanos en el extranjero, aunque reconoció diferencias con algunas políticas migratorias estadounidenses.

Además, afirmó que en los últimos años ha disminuido el número de mexicanos que migran a Estados Unidos para establecerse de manera permanente.

“Cada vez menos mexicanos van a Estados Unidos a construir una vida”, comentó.

La mandataria atribuyó esta situación, entre otros factores, a las políticas antimigratorias impulsadas durante la administración de Trump, las cuales han endurecido las restricciones para el ingreso de migrantes, incluidos ciudadanos mexicanos.

Sheinbaum también hizo un llamado a fortalecer la relación bilateral entre ambos países debido a la presencia de millones de mexicanos en territorio estadounidense y la relevancia económica y comercial entre ambas naciones.

“Hay que defender el vínculo entre ambos países por los 38 millones de mexicanos, por las relaciones comerciales”, expresó.