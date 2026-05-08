Sheinbaum señala revisión de adelanto de vacaciones escolares por Mundial 2026 pese a anuncio de la SEP

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    Sheinbaum señala revisión de adelanto de vacaciones escolares por Mundial 2026 pese a anuncio de la SEP
    Sheinbaum señaló que el adelanto de vacaciones escolares por el Mundial 2026 sigue en análisis para evitar afectaciones académicas. Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum afirmó que el ajuste al calendario escolar por el Mundial 2026 aún se revisa, aunque la SEP ya presentó fechas propuestas

Durante la conferencia de prensa de este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el adelanto de vacaciones para estudiantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con motivo de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la preocupación por un posible rezago académico derivado de la modificación del calendario escolar.

Al responder, Claudia Sheinbaum señaló que la propuesta surgió a partir de reuniones entre autoridades educativas estatales y solicitudes de docentes, y aclaró que todavía no existe un calendario definitivo de la SEP aprobado.

“Mario ayer que viene de los propios estados de la República, no es que sea una decisión de Mario”, expresó en referencia al titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo. Sin embargo, el día de ayer la SEP publicó las modificaciones al calendario.

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SE REÚNEN SECRETARIOS DE EDUCACIÓN ESTATALES PARA DISCUTIR ADELANTO DE CIERRE ESCOLAR

Sheinbaum explicó que el planteamiento fue discutido en reuniones entre secretarios de Educación de las entidades federativas y representantes del magisterio.

“Se juntaron en una reunión que tienen los secretarios de educación de las distintas entidades y también a solicitud de maestros en el sentido de que se adelanten las vacaciones por el Mundial, principalmente”, indicó.

SHEINBAUM SEÑALA QUE LA SEP ANALIZA IMPACTO DEL ADELANTO DE FIN DE CLASES

La presidenta agregó que, aunque la propuesta ya fue presentada, todavía se analiza el impacto que podría tener en el cumplimiento de los días de clase y en el desarrollo académico de estudiantes de nivel básico y medio superior.

“Entonces se tomó esta propuesta; no hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases, ¿verdad?”, comentó.

Asimismo, señaló que el Mundial de Futbol representa un acontecimiento relevante para el país y reconoció el interés que genera entre la población mexicana.

“Entonces, en el marco de, pues, esta actividad, este gran momento que va a vivir nuestro país y que, pues, a muchos mexicanos y mexicanas nos gusta el fútbol y estamos pendientes del mundial”, declaró.

SHEINBAUM DECLARA QUE AJUSTE AL CALENDARIO ESCOLAR SE ENCUENTRA EN REVISIÓN, PERO YA FUE PUBLICADO

La mandataria reiteró que aún se encuentra en revisión el ajuste al calendario escolar y que será necesario considerar los días efectivos de enseñanza antes de tomar una decisión definitiva.

“Entonces hizo esta propuesta: que se adelantaran las vacaciones. Pero, pues, también tienen que considerarse los días de clase de las niñas y los niños. Entonces, es una propuesta. Todavía no está el calendario completo y, pues, vamos a esperar a que se defina ya de manera definitiva”, añadió.

SEP ANUNCIÓ AJUSTE AL CALENDARIO ESCOLAR 2025-2026 POR CALOR EXTREMO Y MUNDIAL DE LA FIFA

Un día antes, la Secretaría de Educación Pública informó que, junto con las secretarías estatales de Educación, acordó realizar modificaciones al calendario escolar 2025-2026 para escuelas públicas y privadas de Educación Básica y Media Superior en todo el país.

De acuerdo con el comunicado difundido por la dependencia, la medida responde tanto a las altas temperaturas registradas en distintas entidades como a la realización del Mundial de Futbol 2026 en México.

“La SEP y secretarías de educación de las entidades federativas acordaron de manera unánime un ajuste al calendario escolar 2025-2026 para escuelas de nivel Básico y Medio Superior, con motivo de las altas temperaturas y el Mundial de Futbol”, informó la institución.

Según la SEP, la decisión se tomó durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), donde participaron autoridades educativas de las 32 entidades federativas.

La dependencia detalló que al menos 10 estados habían expuesto previamente necesidades relacionadas con las condiciones climáticas y el calendario escolar. También indicó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) presentó solicitudes en reuniones de trabajo previas.

FECHAS PROPUESTAS PARA EL CIERRE E INICIO DE CICLOS ESCOLARES EN 2026

Como parte de los acuerdos preliminares anunciados por la SEP, el actual ciclo escolar concluiría el próximo 5 de junio, mientras que el ciclo 2026-2027 iniciaría el lunes 31 de agosto.

El calendario fue presentado públicamente por Mario Delgado el día anterior y contempla además un periodo especial de reforzamiento académico antes del regreso a clases.

De acuerdo con la SEP, entre el 17 y el 28 de agosto se implementarían dos semanas oficiales dedicadas al fortalecimiento de aprendizajes, con el objetivo de reforzar conocimientos y atender necesidades académicas de niñas, niños y adolescentes.

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La autoridad educativa señaló que estas medidas buscan evitar afectaciones en el cumplimiento de los programas de estudio pese al ajuste propuesto en las fechas del calendario escolar.

Hasta el momento, ni la SEP ni Mario Delgado han informado si el calendario ya fue publicado oficialmente en el Diario Oficial de la Federación ni si habrá modificaciones adicionales derivadas de consultas con autoridades educativas y sindicatos.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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