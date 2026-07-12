Sheinbaum rechaza negociación en ‘lo oscurito’ con maestros de la CNTE en Río Grande, Zacatecas

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    Sheinbaum rechaza negociación en ‘lo oscurito’ con maestros de la CNTE en Río Grande, Zacatecas
    Sheinbaum rechaza negociación en ‘lo oscurito’ Cuarto oscuro

Durante la entrega de pensiones de las Mujeres del Bienestar, miembros de la CNTE protestaron afuera de los límites del mitin

El 11 de julio, durante su visita en el municipio de Río Grande, Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida, no solo por simpatizantes, sino por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En pleno evento político de la mandataria mexicana, los miembros protestaron con pancartas y consignas en las limitaciones del espacio, sin poder ingresar al mitin. Durante los lapsos de silencio, se registró cómo los maestros de la CNTE protestaron diciendo ‘Fuera, fuera...’ de manera repetida, incluso argumentando que su situación ha empeorado durante la actual administración de Morena.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/beca-gertrudis-bocanegra-sheinbaum-presenta-proyecto-para-los-universitarios-de-zacatecas-DA22118748

Se detalló que los presentes, pertenecientes al CNTE, tenían el objetivo de entregarle un pliego petitorio a la presidenta Sheinbaum durante su visita al municipio de Río Grande. Sin embargo, no pudieron ingresar al parque de béisbol donde la reunión con la mandataria tuvo lugar.

Ante las consignas externas de los miembros del CNTE, la presidenta de México respondió:

Dicen por ahí los maestros que están mucho peor, imagínense, ha aumentado cada año 10 por ciento el salario, algunos maestros (dicen). Se echó para atrás la reforma educativa de Peña Nieto y ahora todos los maestros tienen derecho al fondo de pensiones para el bienestar para mejorar sus pensiones’.

La mandataria agregó como argumento, ante las consignas, que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador más de un millón de maestros fueron basificados y que ahora en su gobierno 200 mil maestros. Ante las insistencias de acercamiento, por parte de los miembros de la CNTE, la presidenta de México respondió que ella no negociaba en ‘lo oscurito’.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/senala-la-cnte-falta-de-acercamiento-con-el-gobierno-federal-DH21515644

Les dije está bien nada más que nos vamos a ir a consultarles a todos los maestros del país a consultarles escuela por escuela, nada de una negociación en lo oscurito con unos cuantos, no, preguntamos a todos los maestros de México, eso se llama democracia’ esclareció Sheinbaum, tras la entrega de pensiones de las Mujeres Bienestar.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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