Sheinbaum rechaza negociación en ‘lo oscurito’ con maestros de la CNTE en Río Grande, Zacatecas

En pleno evento político de la mandataria mexicana, los miembros protestaron con pancartas y consignas en las limitaciones del espacio, sin poder ingresar al mitin. Durante los lapsos de silencio, se registró cómo los maestros de la CNTE protestaron diciendo ‘Fuera, fuera...’ de manera repetida, incluso argumentando que su situación ha empeorado durante la actual administración de Morena.

El 11 de julio, durante su visita en el municipio de Río Grande, Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida, no solo por simpatizantes, sino por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ).

Se detalló que los presentes, pertenecientes al CNTE, tenían el objetivo de entregarle un pliego petitorio a la presidenta Sheinbaum durante su visita al municipio de Río Grande. Sin embargo, no pudieron ingresar al parque de béisbol donde la reunión con la mandataria tuvo lugar.

Ante las consignas externas de los miembros del CNTE, la presidenta de México respondió:

‘Dicen por ahí los maestros que están mucho peor, imagínense, ha aumentado cada año 10 por ciento el salario, algunos maestros (dicen). Se echó para atrás la reforma educativa de Peña Nieto y ahora todos los maestros tienen derecho al fondo de pensiones para el bienestar para mejorar sus pensiones’.

La mandataria agregó como argumento, ante las consignas, que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador más de un millón de maestros fueron basificados y que ahora en su gobierno 200 mil maestros. Ante las insistencias de acercamiento, por parte de los miembros de la CNTE, la presidenta de México respondió que ella no negociaba en ‘lo oscurito’.