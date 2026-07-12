Beca ‘Gertrudis Bocanegra’; Sheinbaum presenta proyecto para los universitarios de Zacatecas

El 12 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración, en materia de educación, implementará un programa para becar a todos los estudiantes de las universidades públicas en Zacatecas. El proyecto de beca tendrá como nombre ‘Gertrudis Bocanegra’, en referencia a la heroína histórica de la independencia, conocida por ser espía y mensajera para los insurgentes de la Nueva España.

La beca será administrada por el gobierno estatal y el federal. Sheinbaum aseguró que la beca no tendrá mínimo de calificación académica para la admisión de los interesados.

‘Si el estudiante tiene ocho o nueve, ¿por qué lo vamos a diferenciar de tener beca o no tener beca? (...) es una beca para transporte para que tengan el mínimo indispensable bimestral para poder transportarse, es un gasto importante para los jóvenes’ explicó Sheinbaum. La noción del nuevo programa en Zacatecas fue presentada mientras la mandataria entregaba tarjetas bancarias con las becas económicas del bienestar para estudiantes de primaria. Durante la rueda de prensa, la presidenta de México informó que las asambleas políticas iniciarán en septiembre, con la intención de dar a detalle los beneficios que recibirán los estudiantes. Según la mandataria, la justificación de hacer la beca para todo tipo de calificaciones se debe a que el rendimiento está vinculado a los recursos que tiene el alumno mientras cursa su año universitario. ‘Antes se daban becas de acuerdo a la calificación se decía ‘si el estudiante tiene nueve o 10 de promedio, merece una beca’, sino no, y nosotros creemos que es injusto no porque no creamos que hay que tener un esfuerzo personal, siempre en la educación todos los niños y jóvenes debemos de poner de nuestra parte para aprender (...) pero no se piensa en otras cosas, un estudiante que no desayunó o que la familia no tiene suficiente para darle un buen desayuno en la mañana, no va a tener la misma posibilidad de tener una calificación que otra’ aseveró la presidenta Sheinbaum.

La mandataria también informó que en agosto comenzará a entregar los apoyos económicos para los niños de primaria; se entregarán 2 mil 500 pesos en lapsos bimestrales. La intención es facilitar la compra de uniformes y útiles escolares. ‘Nuestra visión de la beca es que todos los niños y jóvenes lleguen parejitos a la escuela que, por lo menos, todos y todas tengan al menos un recurso para llegar a la escuela, eso va a permitir que no haya diferencias en el salón de clase del que tiene beca y no tiene beca, todos tienen beca y así todos los niños tienen que ponerle un esfuerzo adicional al estudiante', detalló la presidenta de México.

La presidenta afirmó que su administración, bajo la campaña de la Cuarta Transformación, se concentrará en otorgar ‘becas, becas y más becas para ayudar a las mamás y papás’ en este caso, refiriéndose principalmente a las familias de Zacatecas.