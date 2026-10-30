Sheinbaum sostiene que no van a poder parar la cuarta transformación

Durante La Mañanera del Pueblo de este viernes 30 de octubre, la mandataria defendió el proyecto político que encabeza y sostuvo que sus objetivos principales siguen siendo la democracia, la justicia social, la igualdad y el bienestar de la población.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que sus adversarios políticos no podrán frenar el avance de la Cuarta Transformación , siempre y cuando el movimiento conserve los principios que le dieron origen.

“Estamos viviendo tiempos extraordinarios y no van a poder parar la transformación mientras no haya traición”, afirmó al hablar sobre la continuidad del movimiento y los retos que enfrenta su administración.

Sheinbaum señaló que la permanencia de este proyecto no depende únicamente de las personas que ocupan cargos públicos, sino de mantener los ideales que, según explicó, han acompañado las luchas sociales y políticas de México.

SHEINBAUM RELACIONA LA 4T CON LA HISTORIA DE MÉXICO

Al ser cuestionada sobre las semejanzas entre la izquierda que impulsó Cuauhtémoc Cárdenas, los movimientos progresistas de América Latina y el llamado humanismo mexicano, la presidenta consideró que existe un punto en común: la búsqueda de que el pueblo tenga una participación directa en las decisiones del país.

Explicó que el movimiento encabezado inicialmente por Andrés Manuel López Obrador no tomó sus principios de modelos extranjeros, sino de la propia historia nacional y de las luchas que han marcado la construcción de México.

“El modelo mexicano no viene de fuera. Viene de nuestra propia historia, de los mejores valores del pueblo de México”, expresó durante su conferencia.

En ese sentido, mencionó a personajes históricos como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Benito Juárez, además de los dirigentes de la Revolución Mexicana, como referentes de los ideales de libertad, igualdad y justicia que, afirmó, orientan a su gobierno.

La mandataria planteó que la Cuarta Transformación tiene una identidad propia, vinculada con las demandas sociales y la búsqueda de una mayor representación popular en el ejercicio del poder.

DEFIENDE RESULTADOS Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA

Durante su intervención, Sheinbaum también respondió a las críticas de quienes consideran que la Cuarta Transformación no ha cumplido con sus compromisos. Para defender el proyecto, destacó los resultados relacionados con la disminución de la pobreza y la desigualdad.

La presidenta aseguró que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza y cuestionó que algunos sectores busquen restarle importancia a ese resultado.

“¿Cómo van a querer borrar eso?”, expresó al referirse a los avances sociales que atribuye al modelo económico impulsado desde 2018.

La cifra corresponde al periodo de 2018 a 2024, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con los datos de la medición de pobreza multidimensional del INEGI, la población en esta condición pasó de 51.9 millones de personas en 2018 a 38.5 millones en 2024.

LA CONTINUIDAD DEL MOVIMIENTO, BAJO SUS PRINCIPIOS

La presidenta reiteró que el futuro de la transformación depende de conservar los valores que dieron origen al movimiento y evitar que sus integrantes se alejen de los compromisos asumidos con la ciudadanía.

Entre esos principios mencionó la libertad, la democracia, la justicia social y la igualdad, elementos que considera fundamentales para mantener el respaldo popular y dar continuidad al proyecto político.

También insistió en que la participación de la población debe mantenerse como uno de los ejes centrales de la vida pública, por encima de los intereses de grupos particulares.