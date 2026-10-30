Busca 4T subordinar al INE al control del Gobierno con Talleres Gráficos

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    Busca 4T subordinar al INE al control del Gobierno con Talleres Gráficos
    En opinión de especialistas y proveedores del mercado, centralizar la producción de materiales electorales podría provocar varios riesgos. REFORMA
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La intención es que, ya como empresa de la 4T, produzca la mayor parte del material electoral que utilizan el INE y los organismos electorales estatales

A pesar de la opinión de especialistas en el sentido de que es inviable el plan de hacer que Talleres Gráficos se encargue de la producción de los materiales electorales en el país, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará una propuesta para convertir a este organismo en una empresa con consejo de administración y supervisión externa.

La intención es que, ya como empresa de la 4T, produzca la mayor parte del material electoral que utilizan el INE y los organismos electorales estatales.

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El exconsejero Jaime Rivera advirtió que la intención del Gobierno federal de concentrar la mayor producción de material electoral en Talleres Gráficos violaría la independencia del INE.

“La autonomía del INE significa que se norma y se administra por sí mismo, ni el Gobierno federal ni ningún otro Gobierno tiene facultades para determinar con quién se contrata, eso violaría el principio de la autonomía”, indicó.

En opinión de especialistas y proveedores del mercado, centralizar la producción de materiales electorales podría provocar varios riesgos, entre ellos:

Dependencia en los tiempos de producción y en la capacidad industrial de Talleres Gráficos.

Afectación en operación ante una insuficiencia presupuestal.

Concentración de decisiones administrativas, que estarían sujetas al plan del Gobierno federal.

La Mandataria federal planteó modificar la estructura del organismo público para ampliar su capacidad de producción y reducir la dependencia de proveedores privados que, según acusó, han concentrado durante décadas los contratos para suministrar materiales electorales.

Sheinbaum explicó que el nuevo esquema permitiría concentrar en Talleres Gráficos la producción principal, mientras que otros insumos utilizados en los comicios podrían adquirirse mediante contrataciones abiertas a un mayor número de proveedores.

A pesar del proyecto del Gobierno federal, autoridades hacendarias revisan el papel de Talleres Gráficos en el contrato con sobrecostos en el INE para la fabricación de la credencial de elector, que obtuvo un consorcio encabezado por Cosmocolor por más de mil millones de pesos.

En dicha operación participó el entonces titular de Talleres Gráficos, Arturo Chávez, actual consejero electoral y pieza cercana a la Presidenta Sheinbaum en el INE.

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