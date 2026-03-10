Siete policías de San Pedro son investigados por abuso de autoridad y cohecho, en NL

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 10 marzo 2026
    Siete policías de San Pedro son investigados por abuso de autoridad y cohecho, en NL
    Siete policías de San Pedro Garza García, Nuevo León fueron detenidos por presunto cohecho y quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. ARCHIVO

Los presuntos fueron detenidos inicialmente por el delito de abuso de autoridad y ahora se les investiga también por cohecho por intentar soborbar a un superior

Monterrey, Nuevo León.- Acusados del delito de cohecho, siete policías del municipio de San Pedro permanecen detenidos y a disposición del Ministerio Público, en Nuevo León.

Este martes, la Fiscalía General de Justicia del estado informó que los detenidos son: Brandon “N”, Jesús “N”, José “N”, Hinkel “N”, Félix “N”, Fernando “N” y Abel “N”.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a sujeto que lanzaba ponchallantas en carretera de Galeana, Nuevo León

Los uniformados están acusados del delito de cohecho porque, al enterarse de que había una denuncia en su contra por abuso de autoridad, ofrecieron una cantidad de dinero a un mando superior de su corporación para que interviniera a su favor.

La detención de los presuntos se realizó en la colonia Valle Oriente en San Pedro Garza García y actualmente permanecen a disposición del Agente del Ministerio Público Investigador de la FGJNL para determinar su situación jurídica.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción da seguimiento a la denuncia ciudadana por el delito de abuso de autoridad.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento de San Pedro emitió un comunicado en el que establece que la detención de los presuntos, en las instalaciones del C2, se derivó de una denuncia por abuso de autoridad.

“El municipio de San Pedro reitera su compromiso de cero tolerancia ante cualquier conducta indebida por parte de los servidores públicos y mantiene total disposición de colaborar con las autoridades competentes durante el proceso”, estableció.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Abuso de autoridad
Investigaciones

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Gasolinazo: Un toque de realidad

Gasolinazo: Un toque de realidad
true

Reforma electoral: La amenaza de la doctora Sheinbaum al Partido Verde
En ‘la mañanera’, el titular de Defensa reveló detalles del operativo que derivó en la muerte del líder del CJNG.

Antes de disparar, se le pidió a ‘El Mencho’ entregarse: secretario de Defensa
El joven contaba con reporte de desaparición desde febrero en la capital de Coahuila.

Identifican a joven hallado sin vida en el río Bravo; fue reportado como desaparecido en Saltillo
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Ingresa nuevo Frente Frío 40 a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y fuertes vientos a estos estados
Conocer el saldo de tu Tarjeta del Bienestar es fundamental para administrar correctamente los recursos de los programas sociales del gobierno de México.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta sin salir de casa?
Después de años de hermetismo, el rostro de Miguel, hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, fue captado por cámaras en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Las imágenes desataron revuelo en el mundo del espectáculo.

Revelan el rostro de Miguel, el hijo mayor de Luis Miguel
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detuvo a un entrenador acusado de acoso y abuso sexual contra una menor de 14 años en Guadalupe, Nuevo León.

Cae entrenador de handball acusado de abuso sexual, en NL