Siete policías de San Pedro son investigados por abuso de autoridad y cohecho, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Acusados del delito de cohecho, siete policías del municipio de San Pedro permanecen detenidos y a disposición del Ministerio Público, en Nuevo León.

Este martes, la Fiscalía General de Justicia del estado informó que los detenidos son: Brandon “N”, Jesús “N”, José “N”, Hinkel “N”, Félix “N”, Fernando “N” y Abel “N”.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a sujeto que lanzaba ponchallantas en carretera de Galeana, Nuevo León

Los uniformados están acusados del delito de cohecho porque, al enterarse de que había una denuncia en su contra por abuso de autoridad, ofrecieron una cantidad de dinero a un mando superior de su corporación para que interviniera a su favor.

La detención de los presuntos se realizó en la colonia Valle Oriente en San Pedro Garza García y actualmente permanecen a disposición del Agente del Ministerio Público Investigador de la FGJNL para determinar su situación jurídica.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción da seguimiento a la denuncia ciudadana por el delito de abuso de autoridad.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento de San Pedro emitió un comunicado en el que establece que la detención de los presuntos, en las instalaciones del C2, se derivó de una denuncia por abuso de autoridad.

“El municipio de San Pedro reitera su compromiso de cero tolerancia ante cualquier conducta indebida por parte de los servidores públicos y mantiene total disposición de colaborar con las autoridades competentes durante el proceso”, estableció.