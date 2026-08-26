Sin mexicanos afectados en Nepal, informa la Secretaría de Relaciones Exteriores de México
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Las autoridades mexicanas afirmaron que de momento no se cuenta con mexicanos afectados, continúan monitoreando la situación
Tras lo sucedido en Nepal, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha comunicado a través de un post en redes sociales, que de momento no se tiene informes sobre mexicanos afectados.
Fue a través de su cuenta de X que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México expresó sus condolencias hacia la tragedia ocurrida el día de hoy en Nepal tras las inundaciones.
En el post, se solidariza con las familias de las víctimas en la tragedia, además de asegurar que permanecen atentos de las y los connacionales en el área.
Se informa que de momento, a horas del suceso, no se tiene reporte de personas mexicanas afectadas en la región. Recomendando a los connacionales que se encuentren en Nepal atender las indicaciones de las autoridades locales, así como mantenerse al tanto de la información oficial.
Así mismo, hace llegar a disposición de todos y todas los posibles afectados, el número de emergencia para la embajada de México.
¿QUÈ ES LO MÀS RECIENTE QUE SE SABE DE NEPAL?
Una masa de agua llegó desde la zona del Tíbet y golpeó con fuerza localidades como Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, afectando pueblos, carreteras y obras hidroeléctricas.
Se estima que ha dejado al menos 55 personas muertas y 403 desaparecidas, entre quienes se encontrarían 341 extranjeros según las autoridades locales.