Sin mexicanos afectados en Nepal, informa la Secretaría de Relaciones Exteriores de México

Tras lo sucedido en Nepal , la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha comunicado a través de un post en redes sociales, que de momento no se tiene informes sobre mexicanos afectados.

Fue a través de su cuenta de X que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México expresó sus condolencias hacia la tragedia ocurrida el día de hoy en Nepal tras las inundaciones.

En el post, se solidariza con las familias de las víctimas en la tragedia, además de asegurar que permanecen atentos de las y los connacionales en el área.

Se informa que de momento, a horas del suceso, no se tiene reporte de personas mexicanas afectadas en la región. Recomendando a los connacionales que se encuentren en Nepal atender las indicaciones de las autoridades locales, así como mantenerse al tanto de la información oficial.