Imágenes desgarradoras muestran el momento en que una inundación azota la frontera entre China y Nepal, dejando hasta el momento 95 muertos y cientos de desaparecidos

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Imágenes desgarradoras muestran el momento en que una inundación azota la frontera entre China y Nepal, dejando hasta el momento 95 muertos y cientos de desaparecidos
    Según informes de los medios locales, la poderosa corriente de agua y escombros arrasó casas, carreteras y negocios en Nepal, mientras que las autoridades tibetanas dijeron temer “un gran número de víctimas” a raíz de la calamidad. AP

Se cree que el deslizamiento de tierra fue causado por un muro de lodo y rocas que se derrumbó en un río en la frontera del Himalaya entre Nepal y el Tíbet

Cientos de personas están desaparecidas y se teme que muchas más hayan muerto tras las catastróficas inundaciones repentinas que azotaron Nepal.

Unas imágenes desgarradoras muestran una enorme crecida de agua que desciende de las montañas y arrasa un edificio de un paso fronterizo, mientras decenas de personas aterrorizadas corren para salvar sus vidas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusan-retrocesos-con-reforma-judicial-IH23069890

Se cree que el deslizamiento de tierra fue causado por un muro de lodo y rocas que se derrumbó en un río en la frontera del Himalaya entre Nepal y el Tíbet controlado por China, lo que provocó inundaciones catastróficas en el lado nepalí que han dejado al menos 95 muertos y más de 300 turistas desaparecidos.

$!Imágenes desgarradoras muestran el momento en que una inundación azota la frontera entre China y Nepal, dejando hasta el momento 95 muertos y cientos de desaparecidos

Aunque el terrible desastre aún se está desarrollando, los informes iniciales sugieren que las inundaciones podrían ser el resultado de una avalancha provocada por un terremoto, según declaró el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shisir Khanal, ante el parlamento del país.

El Centro Alemán de Investigación de Geociencias registró un terremoto de magnitud 4,4 unos siete minutos antes de que las imágenes de seguridad tomadas en la frontera quedaran grabadas.

Según informes de los medios locales, la poderosa corriente de agua y escombros arrasó casas, carreteras y negocios en Nepal, mientras que las autoridades tibetanas dijeron temer “un gran número de víctimas” a raíz de la calamidad.

Se han emitido alertas por inundaciones en zonas pobladas situadas aguas abajo de las montañas, incluidos los estados del norte de la India de Uttar Pradesh y Bihar.

Según la autoridad turística de Nepal, al menos 384 viajeros extranjeros fueron reportados como desaparecidos en la región, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses, 105 indios, 93 nepalíes y 12 ciudadanos británicos.

La Embajada de Estados Unidos expresó su profunda tristeza por el número de víctimas mortales e instó a los ciudadanos estadounidenses en las regiones afectadas a evitar las zonas bajas, buscar terrenos elevados y seguir las instrucciones locales.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida, y nuestros pensamientos están con todos los afectados por este desastre”, publicó la embajada el X.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Muertes
inundaciones

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
NosotrAs: Chipko y abrazar como arma de resistencia

NosotrAs: Chipko y abrazar como arma de resistencia
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue recapturado el 8 de enero de 2016 tras escapar por el drenaje en Los Mochis. Durante las horas posteriores intentó sobornar a los policías que lo detuvieron y advirtió sobre un posible rescate armado.

¡Así agarraron por última vez a ‘El Chapo’ Guzmán!... los policías que no logró comprar y las 6 horas de terror
Luisa María Alcalde celebró este lunes su cumpleaños número 39 y horas después apareció en un video durante el concierto de Rosalía, acompañada por el diputado de Morena, Arturo Ávila.

Entre cumpleaños y Rosalía: así fue captada Luisa María Alcalde junto a Arturo Ávila
Las visitas domiciliarias a beneficiarios de la Pensión del Bienestar ya están contempladas en las reglas de operación de 2026.

Pensión del Bienestar... Gobierno de Sheinbaum visitará a Beneficiarios en sus casas; a quiénes aplica y qué debes hacer
Los hombres de 60 a 64 años que viven en la Ciudad de México todavía pueden incorporarse a la Pensión Hombres Bienestar durante el periodo de registro de agosto de 2026.

Pensión Hombres Bienestar: registro termina el 28 de agosto; conoce requisitos y cómo recibir el apoyo
Fiesta. Gabo Ramos, Armando Castilla y parte del equipo creativo celebraron en la capital del país el estreno nacional de la cinta de factura saltillense.

Desde Saltillo hasta la CDMX: ‘El Desaire’ hace escuchar la voz de Rosita Alvírez
El caribeño de los Red Sox llegó a 397 salvamentos de por vida, a solo tres de la mágica cifra histórica de 400.

Aroldis Chapman hace historia con los Red Sox y se acerca a los 400 salvamentos
Los viajes en la ciudad reportan un incremento hacia otros puntos como el poniente, oriente y sur de la localidad.

Saltillo: Oriente, Sur y Poniente son los nuevos centros de movilidad