$!Imágenes desgarradoras muestran el momento en que una inundación azota la frontera entre China y Nepal, dejando hasta el momento 95 muertos y cientos de desaparecidos

Cientos de personas están desaparecidas y se teme que muchas más hayan muerto tras las catastróficas inundaciones repentinas que azotaron Nepal. Unas imágenes desgarradoras muestran una enorme crecida de agua que desciende de las montañas y arrasa un edificio de un paso fronterizo, mientras decenas de personas aterrorizadas corren para salvar sus vidas.

Se cree que el deslizamiento de tierra fue causado por un muro de lodo y rocas que se derrumbó en un río en la frontera del Himalaya entre Nepal y el Tíbet controlado por China, lo que provocó inundaciones catastróficas en el lado nepalí que han dejado al menos 95 muertos y más de 300 turistas desaparecidos.

Aunque el terrible desastre aún se está desarrollando, los informes iniciales sugieren que las inundaciones podrían ser el resultado de una avalancha provocada por un terremoto, según declaró el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shisir Khanal, ante el parlamento del país. El Centro Alemán de Investigación de Geociencias registró un terremoto de magnitud 4,4 unos siete minutos antes de que las imágenes de seguridad tomadas en la frontera quedaran grabadas.

Según informes de los medios locales, la poderosa corriente de agua y escombros arrasó casas, carreteras y negocios en Nepal, mientras que las autoridades tibetanas dijeron temer “un gran número de víctimas” a raíz de la calamidad. Se han emitido alertas por inundaciones en zonas pobladas situadas aguas abajo de las montañas, incluidos los estados del norte de la India de Uttar Pradesh y Bihar.

Según la autoridad turística de Nepal, al menos 384 viajeros extranjeros fueron reportados como desaparecidos en la región, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses, 105 indios, 93 nepalíes y 12 ciudadanos británicos. La Embajada de Estados Unidos expresó su profunda tristeza por el número de víctimas mortales e instó a los ciudadanos estadounidenses en las regiones afectadas a evitar las zonas bajas, buscar terrenos elevados y seguir las instrucciones locales.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida, y nuestros pensamientos están con todos los afectados por este desastre”, publicó la embajada el X.

Temas

Accidentes Muertes inundaciones

