Sismo de magnitud 5.0 en Guerrero causa alarma en CDMX y en las zonas cercanas al epicentro; no hay daños

/ 16 enero 2026
    Un sismo de magnitud 5.0 con epicentro en San Marcos, Guerrero, registrado durante la madrugada del 16 de enero de 2026, provocó alarma en la Ciudad de México y estados cercanos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sismo de 5.0 en Guerrero activa alarma sísmica en CDMX. Protección Civil confirma saldo blanco y mantiene monitoreo preventivo en la región

Durante la madrugada del viernes 16 de enero de 2026, un movimiento telúrico sorprendió a habitantes del sur y centro del país. El sismo, inicialmente reportado con magnitud preliminar de 5.3, fue ajustado minutos después a 5.0, de acuerdo con datos oficiales.

El evento ocurrió a las 00:42 horas, con epicentro localizado a 19 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, en las coordenadas 16.72 de latitud y -99.55 de longitud, y a una profundidad de 10 kilómetros, lo que favoreció su percepción en varias entidades.

Aunque el temblor fue de intensidad moderada, su cercanía con la costa del Pacífico generó una amplia propagación de ondas sísmicas, lo que explica por qué fue perceptible en la CDMX, el Estado de México y otras zonas del centro del país.

ACTIVACIÓN DE PROTOCOLOS Y RESPUESTA OFICIAL

Tras el sismo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) activó de inmediato los protocolos de emergencia, tanto en la región epicentral como en zonas de influencia. El CENACOM estableció comunicación directa con autoridades estatales y municipales.

Las Unidades de Protección Civil realizaron recorridos de inspección en hospitales, escuelas, vialidades e infraestructura estratégica, así como en áreas habitacionales, con el objetivo de descartar afectaciones estructurales o riesgos para la población.

En las primeras horas posteriores al evento, las autoridades confirmaron saldo blanco, sin reportes de daños materiales ni personas lesionadas, aunque se mantuvo el monitoreo preventivo como parte de los protocolos establecidos.

ALARMA SÍSMICA EN CDMX Y MENSAJE PRESIDENCIAL

En la Ciudad de México, el movimiento telúrico provocó la activación preventiva de la alarma sísmica, generando evacuaciones controladas y momentos de tensión entre la población, especialmente en zonas de edificios altos.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, tras las revisiones realizadas en conjunto con las alcaldías, no se detectaron afectaciones en la capital. Todos los procedimientos se aplicaron conforme a los lineamientos de seguridad.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló en redes sociales que no se reportan daños derivados del sismo en Guerrero, destacando la coordinación entre el gobierno federal, las autoridades estatales y Protección Civil para mantener vigilancia constante.

ANTECEDENTES Y RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Este sismo se suma a una serie de movimientos recientes en la región. Apenas el 2 de enero de 2026, un temblor de magnitud 6.5, también con epicentro en Guerrero, activó la alarma sísmica en la CDMX, recordando la alta sismicidad del Pacífico mexicano.

Las autoridades reiteraron la importancia de conservar la calma, revisar viviendas ante cualquier daño visible, y evitar la difusión de rumores que puedan generar desinformación o pánico innecesario.

Asimismo, se recomendó a la población mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales, tener listo un plan familiar de protección civil y una mochila de emergencia ante futuros eventos sísmicos.

DATOS CURIOSOS

· Guerrero es uno de los estados con mayor actividad sísmica por la subducción de la placa de Cocos

· Un sismo de magnitud 5.0 puede sentirse a cientos de kilómetros si es superficial

· La alarma sísmica se activa cuando los sensores detectan ondas sísmicas intensas hacia zonas urbanas

· La mayoría de los sismos en México no generan daños, pero sí fortalecen la cultura de prevención

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

