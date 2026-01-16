Sismo de magnitud 5.0 en Guerrero causa alarma en CDMX y en las zonas cercanas al epicentro; no hay daños

Durante la madrugada del viernes 16 de enero de 2026, un movimiento telúrico sorprendió a habitantes del sur y centro del país. El sismo, inicialmente reportado con magnitud preliminar de 5.3, fue ajustado minutos después a 5.0, de acuerdo con datos oficiales. El evento ocurrió a las 00:42 horas, con epicentro localizado a 19 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, en las coordenadas 16.72 de latitud y -99.55 de longitud, y a una profundidad de 10 kilómetros, lo que favoreció su percepción en varias entidades.

Aunque el temblor fue de intensidad moderada, su cercanía con la costa del Pacífico generó una amplia propagación de ondas sísmicas, lo que explica por qué fue perceptible en la CDMX, el Estado de México y otras zonas del centro del país. ACTIVACIÓN DE PROTOCOLOS Y RESPUESTA OFICIAL Tras el sismo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) activó de inmediato los protocolos de emergencia, tanto en la región epicentral como en zonas de influencia. El CENACOM estableció comunicación directa con autoridades estatales y municipales. Las Unidades de Protección Civil realizaron recorridos de inspección en hospitales, escuelas, vialidades e infraestructura estratégica, así como en áreas habitacionales, con el objetivo de descartar afectaciones estructurales o riesgos para la población.

En las primeras horas posteriores al evento, las autoridades confirmaron saldo blanco, sin reportes de daños materiales ni personas lesionadas, aunque se mantuvo el monitoreo preventivo como parte de los protocolos establecidos. ALARMA SÍSMICA EN CDMX Y MENSAJE PRESIDENCIAL En la Ciudad de México, el movimiento telúrico provocó la activación preventiva de la alarma sísmica, generando evacuaciones controladas y momentos de tensión entre la población, especialmente en zonas de edificios altos.