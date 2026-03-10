Socio de hermano de Bermúdez financió actos de campaña de Adán Augusto López

Entre los comprobantes de los gastos de la precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández, el exlíder de la bancada de Morena en el Senado, hay un rastro que lo vincula con Humberto Bermúdez Requena, hermano del presunto cabecilla de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, actualmente preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano en espera de ser juzgado por delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Uno de los socios de Humberto Bermúdez en Inmobiliaria y Constructora Samaria ha sido el empresario Fernando Paniagua Garduño, quien financió con 189 mil pesos nueve asambleas ciudadanas o mítines de Adán Augusto López celebrados en Jalisco, Aguascalientes y Sonora en 2023.

Humberto Bermúdez y Fernando Paniagua fundaron Inmobiliaria y Constructora Samaria el 20 de julio de 2000 en Villahermosa, Tabasco. Entre los socios incluyeron a dos estudiantes: los hermanos Embriz Cruz, Manuel y Luis Enrique, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad, con el Folio Mercantil Electrónico (FME) 5513.

Las pruebas de este vínculo, hasta ahora desconocido, entre uno de los financistas en la precampaña de Adán Augusto López y el socio del hermano del presunto cabecilla de La Barredora fueron obtenidas a través de un cruce de información de documentos provenientes de una solicitud de acceso a la información presentada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y los registros públicos de la propiedad de Tabasco.

La relación entre Fernando Paniagua, los hermanos Bermúdez Requena y el exlíder de Morena en el Senado también pasa a través de una arista política: Rafael Paniagua Garduño, hermano del financista, fue designado director de la Junta Estatal de Caminos (JEC) por Adán Augusto López cuando inició su mandato como gobernador de Tabasco en enero de 2019 y, al final de ese año, el 11 de diciembre, Hernán Bermúdez se incorporó a este mismo gabinete como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC).

Adán Augusto López puso en manos de Rafael Paniagua Garduño la Junta Estatal de Caminos a pesar de un posible conflicto de intereses, toda vez que era copropietario de Transportes Especiales Olmeca, dedicada al traslado de carga pesada, fundada desde hace 21 años, el 7 de septiembre de 1998.

En esta compañía, abierta en Villahermosa, uno de los socios ha sido su hermano, Fernando Paniagua, que financió su frustrada campaña para hacerse de la candidatura presidencial.Los hermanos Paniagua Garduño, Fernando y Rafael, también han sido dueños o representantes de Industria Manufacturera de la Construcción y Constructora Paniagua Garduño.

Las empresas no han sido disueltas y, por otra parte, tampoco están incluidas en la lista de empresas con operaciones inexistentes actualizada hasta diciembre de 2025 por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El viernes 20 de junio de 2025 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró que las cuentas bancarias de los hermanos Bermúdez Requena, Hernán, Raúl, Elba Guadalupe y Humberto, fueran congeladas.

Un juez federal consideró que los especialistas de la Secretaría de Hacienda demostraron su posible complicidad con La Barredora. Por aquel entonces, el primero de ellos andaba a salto de mata; era un prófugo de la justicia buscado incluso por la Interpol.

El 26 de diciembre de 2025, una jueza federal en Villahermosa, Sandra Adriana Carvajal Díaz, negó una suspensión provisional a Hernán Bermúdez Requena contra el congelamiento de sus cuentas bancarias.

En la búsqueda de un amparo, el exjefe policiaco aseguró que tanto él como su familia se han visto envueltos en una persecución política. Entre la información pública disponible no fue posible saber si este juicio incluyó a sus hermanos.

Sin embargo, dos distintas fuentes, el Órgano de Administración Judicial y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informaron que, hasta la primera semana de febrero de 2026, no recibieron notificaciones que modificaran, al menos temporalmente, la medida precautoria solicitada por la UIF.

La precampaña

Pese a sus antecedentes como hombre de negocios, Fernando Paniagua se presentó como un simple donador ante Morena.

El viernes 27 de octubre de 2023 llenó, de puño y letra, el Cuestionario de Evaluación de Riesgo de Aportaciones en el cual aseveró que el dinero provenía de sus ahorros y sueldos, pero, sobre todo, aseguró que no era socio o accionista de alguna “persona moral”.

En este documento plasmó su firma solamente como “persona aportante”.

Entre el 13 y el 15 de agosto de 2023, Morena expidió cuatro órdenes de servicio firmadas por Rafel Díaz Ríos, enlace de fiscalización del delegado Adán Augusto López.

Los aspirantes a la candidatura presidencial, en el papel, sólo eran encargados de difundir por todo el país el proyecto de la Cuarta Transformación.

Las órdenes de servicio contemplaron nueve mítines.En el desglose del donativo a nombre de Fernando Paniagua, el INE entregó para esta investigación cuatro carpetas sobre las nueve asambleas.

Cada una de ellas traía fotos y documentos que desglosaron el destino del dinero.

Rafael Díaz Ríos, el encargado de fiscalización en la precampaña, fue, al menos hasta febrero pasado, el director de la Unidad de Transparencia en el Senado.

Antes estuvo entre los colaboradores más cercanos de Adán Augusto López durante su gobierno en Tabasco, primero como director y luego como coordinador general de la Unidad Técnica de su despacho.

En 2023, el entonces director de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Javier Cabeides Uranga, firmó tres contratos con Fernando Panigua por distintas cantidades, dos de ellos expedidos el mismo día.

El 20 de agosto aprobaron los acuerdos, uno por 21 mil 765 pesos y otro por un total de 27 mil 790 pesos.

El más cuantioso, por 139 mil 450 pesos, se concretó un día antes, el 19 de agosto. Javier Cabeides actualmente se desempeña como director del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), organismo vinculado a la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyo titular es Mario Delgado, el líder nacional de Morena cuando fueron las campañas en 2023.

En los contratos 249 y 253, Fernando Paniagua dijo que vivía en el número 217 de la calle Comalcalco en el Fraccionamiento Club Campestre de Villahermosa.

Esta misma dirección apareció vinculada a su nombre durante la fundación de Inmobiliaria y Constructora Samaria, aunque en la Notaría 15 omitieron el número de la casa, algo que también se hizo con el resto de los socios, entre los cuales está Humberto Bermúdez, quien aseguró habitar en una propiedad ubicada en la calle Balancán, colonia Electricistas.

Esta constructora pudo firmar sus primeros contratos a partir del jueves 20 de julio de 2000. Esta fecha significa que cuando Fernando Paniagua donó los 189 mil pesos a Morena para la precampaña de Adán Augusto López, tenía 23 años en operación.

En el archivo con el FME 5513 del Registro Público de la Propiedad de Villahermosa consta que no ha sido liquidada y tampoco hay venta de acciones hasta febrero de 2025.Morena usó los 189 mil pesos donados por Fernando Paniagua para pagar los servicios de la empresa Live Producción de Eventos, representada por Claudia Cecilia Lizárraga Vergara, la cual se encargó de todo lo necesario para las nueve asambleas celebradas en agosto de 2023.

En estos mítines se instalaron bocinas, consolas de audio, micrófonos inalámbricos, templetes, lonas impresas y escenarios alternos.

Además, colocaron 600 sillas, zonas de hidratación —con 300 bolsas de agua—, mallas, plantas de luz, vallas metálicas y un grupo de animación artística y musical.

En la plataforma web del Registro Público del Comercio, donde se asientan los nombres de las empresas en México, no aparece ninguna sociedad anónima llamada Live Producción de Eventos ni tampoco existen datos asociados a Claudia Cecilia Lizárraga Vergara.

Sin embargo, una persona con el mismo nombre aparece en las listas de Proveedores de Bienes Inmuebles y Servicios de Tabasco correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024.Morena puso un tope de gastos para las precampañas de 5 millones de pesos.

Adán Augusto López, públicamente pidió que el monto que le correspondía fuera canalizado a los programas sociales, toda vez que utilizaría sus ahorros para moverse por el país.

Al concluir las precampañas de Morena, el equipo de Adán Augusto López reportó ante el INE gastos totales por 3.5 millones de pesos.

No obstante, el análisis de los reportes elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización concluyó que, cuando menos, desembolsaron siete veces más: 26 millones de pesos, de los cuales alrededor de 17 corresponden a espectaculares.

Para este trabajo se buscó a Fernando Paniagua Garduño, pero fue imposible localizarlo. También se buscó a Adán Augusto López Hernández, pero no se logró tener una entrevista.

Datos

* Con este presupuesto, Adán Augusto López Hernández, precandidato a la Presidencia, realizó nueve mítines en Jalisco, Aguascalientes y Sonora.

* Fernando Paniagua financió con 189 mil pesos nueve asambleas.* 139 mil pesos fue la donación más cuantiosa que recibió Adán Augusto de parte de Fernando Paniagua. Las otras dos fueron por 21 mil y 27 mil pesos.